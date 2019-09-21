18:52
21 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Блог Соцмережі

      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо

      228
      Валентин Вигівський
      Валентин Вигівський / Громадське Телебачення

      Ми продовжуємо писати про бранців Кремля, які ще не повернулись додому.

      Заручник РФ Валентин Вигівський з дитинства цікавився літаками, зробив безліч мініатюрних копій різноманітних літаків світу, був в захваті від я "Мрії" Антонова та сам мріяв про авіа- та спейсбудівництво. Він відвідав безліч виставок та зустрівся з професіонами з авіаконструювання. А в себе вдома зібрав мабуть одну з найпотужніших бібліотек з цієї тематики.

      Читайте також: Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо

      Валентин прагнув кращого майбутнього для України та світу в цілому. Зараз, перебуваючи вже 5-тий рік у камері-одиначці, він став ще й філософом. Любов до Батьківщини та жорстка позиція не зламали його, а зробили ще сильнішим, але час йде.

      Про більшість з того, що довелось пережити, він ніколи не розкаже. Нам відомо, що Валентина вивозили до лісу, ставили біля свіжовикопаної могили і розстрілювали з травматичної зброї. Після того, як чоловік відмовився від співпраці та російського громадянства вдруге, його відвезли назад до Лефортово, де після побиття він 15 місяців провів в ізоляції...

      Ми повинні повернути чоловіка додому та дати йому можливість самореалізуватися в Україні. Валентин переконаний, що повернеться додому вже скоро.

      Нагадаємо, що більшість лідерів країн підтримали обмін полоненими 7 вересня і сподіваються на другий етап, в чому запевнив і Президент України Володимир Зеленський.

      Волонтери руху за його звільнення закликають поставити символічну рамку на свій профіль і підтримати Валентина в його прагненнях! 

      blog_ava
      Різдво Пресвятої Богородиці: дата та історія свята
      сьогодні
      7889
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Публікації Українці в полоні РФ
      Джерело: Save Oleg Sentsov
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сьогодні , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 228
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      сьогодні , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 563
      Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      сьогодні , 16:00 Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      Максим Мирович 3443
      Як Росія знищує право на національну ідентичність своїх республік: обурливі факти
      сьогодні , 16:00 Як Росія знищує право на національну ідентичність своїх республік: обурливі факти
      Павло Казарін 736
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сьогодні , 15:21 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 1348
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук