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      Щоб це було в рамках хоч якоїсь людяності, – Балух боротиметься за українських політв'язнів в РФ

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      Повернений політв'язень Володимир Балух 16 вересня дав свою першу пресконференцію після повернення в Україну, де наголосив, що хоче боротися з російською системою в СІЗО РФ.

      Під час зустрічі з журналістами він розповів про незаконне ув'язення в Росії, про стан свого здоров'я та про плани на майбутнє – повідомляє кореспондентка 24 каналу. 

      Читайте також: Крим все більше розвертається в бік України, – Балух про ситуацію на анексованому півострові

      ► Про боротьбу з російською системою в СІЗО РФ

      Володимир Балух зазначив, що хоче боротися з російською системою в їхніх СІЗО для того, щоб до українських політв'язнів було краще ставлення. 

      Для тих людей, які зараз там перебувають – для них це має значення. Щоб утримувати в рамках якоїсь людяності цю систему, і щоб цивілізованй світ мав можливість впливати на ці процеси, на те, що там відбувається,
      – наголосив Володимир.

      Він підкреслив, що і надалі слідкуватиме за тим, що відбувається з українськими політв'язнями.

      ► Тортури і суд

      Балух зазначив, що буде позиватися через застосовані до нього тортури в РФ.

      Більше про розповідь Балуха щодо ув'язнення і тортур читайте тут. 

      ► Про здоров'я

      Про своє здоров'я Володимир Балух не хотів говорити багато, однак зазначив, що зараз продовжує лікування.

      Лікар, який веде мене в "Феофанії" (лікарня – 24 канал), сказала таку фразу, що, мовляв, дякувати Богові та батькам, запас міцності виявився досить таки суттєвий. Тобто до якихось критичних речей не дійшло. Є певні проблеми, вони вирішуються – це буде тривалий процес,
      – розповів Володимир.

      ► Про плани на майбутнє і подяку

      Володимир Балух зазначив, що наразі конкретних планів на, умовно, 10 років вперед він не має. Також він додав, що держава йому обіцяє надати житло.

      Володимир підкреслив, що вдячний за листи, які присилали з України, та розповів, як було приємно за те, що його пібтримують. 

      балух
      Володимир Зеленський та Володимир Балух після його повернення в аеропорту //
      фото 24 канал, Ростислав Лабенський 

      Що відомо про Володимира Балуха?Володимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом.

      Окупаційна влада РФ затримала Володимира Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування. 

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину

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      Теги: Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини України Володимир Балух
      Джерело: 24 канал
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