Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо

7 вересня настав історичний для України день – з російського полону повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Проте чимало українців досі незаконно перебувають за ґратами в Росії.

Ми продовжуємо писати про бранців Кремля, які ще не повернулись додому. Розкажемо про одного з перших після Революції Гідності українських політв'язнів в анексованому Криму.

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Микола Шиптур 1978 року народження – житель Івано-Франківська, одружений, має сина, активної участі у громадсько-політичному житті загалом не бере, безпартійний. До подій Майдану родина Шиптурів кілька років поспіль жила та працювала в Іспанії, потім повернулася до України. На хвилі відчуття солідарності у січні 2014 року Микола їде до Києва, де переважно займатиметься охороною однієї з ключових революційних локацій – КМДА. На тій самій хвилі на заклик соратників їде до Криму підтримати акцію до 200-річчя Шевченка.

У березні 2014 року Шиптуру захоплюють представники так званої "самооборони Криму".

Застосувавши тортури, його змусили до самообмови. Миколі запропонували на вибір або підписати свідчення, або повернутися до рук так званої "кримської самооборони", що загрожувало непередбаачуваними і трагічними наслідками. Микола був змушений свідчити проти себе.

Трохи більше року потому, 28 квітня 2015 року, "суддя" окупаційного Гагаринського районного суду міста Севастополя Володимир Сибула виніс рішення про засудження громадянина України Миколи Шиптура до 10 років колонії суворого режиму за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 222 (незаконне перевезення зброї), а також ч.3 ст. 30 і пп. "б" та "е" ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство особи у зв'язку зі здійсненням цією особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку, здійснене суспільно небезпечним способом).

16 червня окупаційний Севастопольський міський суд при розгляді апеляції зняв обвинувачення в незаконному перевезенні зброї , а також з процесуальних причин зменшив покарання за звинуваченнями у замаху на вбивство – до 9 років. Але суть справи залишив незмінною.

Написати листа бранцю Кремля можна за адресою: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, 4.

Джерело: Save Oleg Sentsov

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