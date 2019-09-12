Скрутили у "три погибелі" і били, – Гриб розповів про своє затримання в Білорусі

Звільнений український політв’язень Павло Гриб розповів, як у 2017 році російські ФСБшники затримали його у Білорусі та вивезли до РФ. Хоч силовики не представились, хлопець знав: його схопили саме росіяни.

У Білорусь тоді 19-річний Гриб їхав, аби зустрітися із дівчиною. Це була росіянка із Сочі, з якою він якийсь час переписувався. Хлопець каже, що свідомо йшов на ризик, хоч і з боку дівчини були гарантії безпеки. Про це Гриб розповів у коментарі BBC Україна.

До теми: Нас було 35, а ФСБшників – понад 40, – Гриб розповів про обмін і своє життя за ґратами

"Я не думав, що за якусь нісенітницю мене можуть схопити", – розповів він. Гриб наголошує: затримували його жорстко, увесь час били.

Затримувала мене група захоплення. Одягнули пластикові хомути, які стиснули мені руки й залишили шрам. Били, щоб я не дивився кудись вбік, не дивився, куди вони їдуть, щоб я зайвого руху не зробив у мікроавтобусі. Мене скрутили у "три погибелі", дуже жорстко везли,

– розповів бранець Кремля.

Гриб каже, що коли його вивезли за межі Білорусі, то передали у руки іншому конвою. Вони мали відвезти українця в місто Ярцеве, що розташоване за Смоленськом.

"Ніхто не представився, вони мовчки їхали. Єдине – я спитав їх: "Ви хто?". Відповіли: "Дід Пихто" – і на цьому все. Мені відразу стало зрозуміло, хто схопив мене. Це тільки росіяни могли зробити", – додав хлопець.

Павло Гриб каже, що не пам’ятає достеменно, про що переписувався з дівчиною, втім, запевняє: росіяни мали доступ до його соцмереж і могли відредагувати все так, як було потрібно для слідства.

Павло Гриб про те, як його захопили у Білорусі: відео

У чому в Росії звинуватили Павла Гриба? Павло Гриб зник на території Білорусі 24 серпня 2017 року. 19-річний хлопець поїхав до білоруського Гомеля, аби зустрітися зі своєю подругою з Росії. Після цього зв'язок з ним обірвався. Гриб розповів, що з Гомеля невідомі особи вивезли його до Смоленської області Росії, де був оформлений протокол затримання.



Гриба звинуватили в Росії в організації теракту. Він буцімто пропонував своїй подрузі у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці у школі №26 в місті Сочі за допомогою саморобної вибухівки.



22 березня 2019 року Гриба засудили в Росії до 6 років в'язниці. Від цього часу Павло оголошував голодування, адже не визнавав звинувачень і називав справу політичною. У в'язниці хлопцеві загрожувала смерть через хронічну недугу.



7 вересня Павла Гриба звільнили з російського полону в рамках обміну полоненими між Україною і Росією разом з іншими 34-ма українцями.