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      Скрутили в три погибели и били, – Гриб рассказал о своем задержании в Беларуси

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      Павел Гриб
      Павел Гриб / 24 канал

      Освобожденный украинский политзаключенный Павел Гриб рассказал, как в 2017 году российские ФСБшники задержали его в Беларуси и вывезли в РФ. Хоть силовики не представились, парень знал: его схватили именно россияне.

      В Беларусь тогда 19-летний Гриб ехал, чтобы встретиться с девушкой. Это была россиянка из Сочи, с которой он какое-то время переписывался. Парень говорит, что сознательно шел на риск, хоть и со стороны девушки были гарантии безопасности. О это Гриб рассказал в комментарии BBC Украина.

      По теме: Нас было 35, а Фсбшников – более 40, – Гриб рассказал об обмене и своей жизни за решеткой

      "Я не думал, что за какую-то ерунду меня могут схватить", – рассказал он. Гриб подчеркивает: задерживали его жестко, все время били.

      Задерживала меня группа захвата. Надели пластиковые хомуты, которые сжали мне руки и оставили шрам. Били, чтобы я не смотрел куда-то в сторону, не смотрел, куда они едут, чтобы я лишнего движения не сделал в микроавтобусе. Меня скрутили в три погибели, очень жестко везли,
      – рассказал пленник Кремля.

      Гриб говорит, что когда его вывезли за пределы Беларуси, то передали в руки другому конвою. Они должны были отвезти украинца в город Ярцево, расположенный за Смоленском.

      "Никто не представился, они молча ехали. Единственное – я спросил их: "Вы кто?". Ответили: "Дед Пихто" – и на этом все. Мне сразу стало понятно, кто схватил меня. Это только россияне могли сделать", – добавил парень.

      Павел Гриб говорит, что не помнит точно, о чем переписывался с девушкой, впрочем, уверяет: россияне имели доступ к его соцсетям и могли изменить все так, как было нужно для следствия.

      Павел Гриб о том, как его захватили в Беларуси: видео

      В чем в России обвинили Павла Гриба?Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа 2017 года. 19-летний парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться со своей подругой из России. После этого связь с ним оборвалась. Гриб рассказал, что из Гомеля неизвестные лица вывезли его в Смоленскую область России, где был оформлен протокол задержания.

      Гриба обвинили в России в организации теракта. Он якобы предлагал своей подруге в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе №26 в городе Сочи с помощью самодельной взрывчатки.

      22 марта 2019 года Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы. С этого времени Павел объявлял голодовку, ведь не признавал обвинения и называл дело политическим. В тюрьме парню грозила смерть из-за хронической болезни.

      7 сентября Павла Гриба освободили из российского плена в рамках обмена пленными между Украиной и Россией вместе с другими 34 украинцами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Обмен пленными Украинцы в плену РФ Павел Грыб ФСБ Новости Беларуси
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