13:22
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Нас было 35, а ФСБшников – больше 40, – Гриб рассказал об обмене и своей жизни за решеткой

      38 Читати новину українською
      Павел Гриб
      Павел Гриб / 24 канал

      Как и многих других украинских пленников Кремля, 21-летнего Павла Гриба доставили в СИЗО "Лефортово" 16 августа. Тогда же он и начал подозревать: его скоро освободят, впрочем на все 100% уверенным не был.

      Грибу предложили написать прошение о помиловании, впрочем, делать это украинец отказался. Об этом сам пленник рассказал в коротком интервью УНИАН.

       Актуально: Освобожденный из плена Гриб: Война в стране идет, отдохнем после победы

      Я все время знал, что обмен состоится. Не на все 100%, но никаких причин, того чтобы это не произойдет, не было. Два года и две недели ждал его. Готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2,
      – сказал Гриб.

      По его словам, случилось это 16 августа. Там его завели в небольшое помещение с высоким потолком, где его ждал заместитель начальника исправительного учреждения. Мужчина спросил у Гриба, хочет ли тот домой и предложил написать прошение о помиловании. Политзаключенный ответил, что домой хочет, но ничего писать или подписывать не будет.

      Далее – забросили в "хату", переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не поселят. Из развлечений – только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было вращать громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику "Метро 2033",
      – рассказал Гриб.

      Украинец говорит: в "Лефортово" было несколько лучше, чем в других СИЗО, где его содержали.

      "В "Лефортово" давали хлеб нормального качества. Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было кинуть к потолку, и он там прилипал. Нечто среднее между хлебом и тестом", – добавил пленник Кремля.

      После перевода в "Лефортово" прошло три недели. Его разбудили ночью и сказали: "собирай Вещи".

      Дали документы, деньги. Повели. Слышу в другом крыле люди перекрикиваются: "Слава Украине". Открываются двери. Идут в форме, затем в Черном за флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: "О, зоной пахнет". Думаю: "сейчас будет" мероприятие "(избиение заключенных – 24 канал). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их более сорока,
      - рассказал о своем последнем дне в "Лефортово" Гриб.

      Потом был автобус, потом самолет. Гриб подтвердил слова Сущенко: в аэропорт пленников везли через всю Москву, проезжали Кремль.

      "Когда меня повели в автобус, там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвоя было безразлично", – добавил Гриб.

      Теперь парень собирается хорошо отдохнуть. Это – его планы на следующие дни, а еще – просмотр новостей. На вопрос журналистов о том, контактировала ли с ним или его родителями девушка, к которой он в 2017 году уехал в Беларусь, Гриб ответил: "А вы знаете, где эта девушка? Может, ее в живых нет".

      Справка: Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа 2017 года. 19-летний парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться со своей подругой из России. После этого связь с ним оборвалась. Гриб рассказал, что из Гомеля неизвестные лица вывезли его в Смоленскую область России, где был оформлен протокол задержания.

      Гриба обвинили в России в организации теракта. Он якобы предлагал своей подруге в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе №26 в городе Сочи с помощью самодельной взрывчатки.

      22 марта 2019 года Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы. Из-за этого времени Павел объявлял голодовку, ведь не признавал обвинения и называл дело политическим. В тюрьме парню грозила смерть из-за хронического недуга.

      Что известно об обмене пленными?
      Он состоялся между Украиной и Россией 7 сентября в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ лиц и 24 моряки, которых страна-агрессор захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

      В то же время, выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Кого Украина отдала России в обмен на политзаключенных – читайте здесь.

      blog_ava
      5 вещей, на которых не стоит экономить во время ремонта
      сегодня
      1503
      Теги: Новости Украины Новости политики Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными Павел Грыб
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      сегодня , 13:00 Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      Павло Казарін 52
      75 годовщина начала операции "Висла": что известно о депортации украинцев
      сегодня , 12:39 75 годовщина начала операции "Висла": что известно о депортации украинцев
      123
      У Трампа исчерпалось терпение и он готов к торговой войне: кто теперь жертва
      сегодня , 12:00 У Трампа исчерпалось терпение и он готов к торговой войне: кто теперь жертва
      Злой Одессит 885
      Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      сегодня , 08:40 Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      Все про екологію 1370
      Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      сегодня , 08:39 Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      15873
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук