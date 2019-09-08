Нас было 35, а ФСБшников – больше 40, – Гриб рассказал об обмене и своей жизни за решеткой

Как и многих других украинских пленников Кремля, 21-летнего Павла Гриба доставили в СИЗО "Лефортово" 16 августа. Тогда же он и начал подозревать: его скоро освободят, впрочем на все 100% уверенным не был.

Грибу предложили написать прошение о помиловании, впрочем, делать это украинец отказался. Об этом сам пленник рассказал в коротком интервью УНИАН.

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Я все время знал, что обмен состоится. Не на все 100%, но никаких причин, того чтобы это не произойдет, не было. Два года и две недели ждал его. Готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2,

– сказал Гриб.

По его словам, случилось это 16 августа. Там его завели в небольшое помещение с высоким потолком, где его ждал заместитель начальника исправительного учреждения. Мужчина спросил у Гриба, хочет ли тот домой и предложил написать прошение о помиловании. Политзаключенный ответил, что домой хочет, но ничего писать или подписывать не будет.

Далее – забросили в "хату", переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не поселят. Из развлечений – только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было вращать громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику "Метро 2033",

– рассказал Гриб.

Украинец говорит: в "Лефортово" было несколько лучше, чем в других СИЗО, где его содержали.

"В "Лефортово" давали хлеб нормального качества. Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было кинуть к потолку, и он там прилипал. Нечто среднее между хлебом и тестом", – добавил пленник Кремля.

После перевода в "Лефортово" прошло три недели. Его разбудили ночью и сказали: "собирай Вещи".

Дали документы, деньги. Повели. Слышу в другом крыле люди перекрикиваются: "Слава Украине". Открываются двери. Идут в форме, затем в Черном за флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: "О, зоной пахнет". Думаю: "сейчас будет" мероприятие "(избиение заключенных – 24 канал). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их более сорока,

- рассказал о своем последнем дне в "Лефортово" Гриб.

Потом был автобус, потом самолет. Гриб подтвердил слова Сущенко: в аэропорт пленников везли через всю Москву, проезжали Кремль.

"Когда меня повели в автобус, там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвоя было безразлично", – добавил Гриб.

Теперь парень собирается хорошо отдохнуть. Это – его планы на следующие дни, а еще – просмотр новостей. На вопрос журналистов о том, контактировала ли с ним или его родителями девушка, к которой он в 2017 году уехал в Беларусь, Гриб ответил: "А вы знаете, где эта девушка? Может, ее в живых нет".

Справка: Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа 2017 года. 19-летний парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться со своей подругой из России. После этого связь с ним оборвалась. Гриб рассказал, что из Гомеля неизвестные лица вывезли его в Смоленскую область России, где был оформлен протокол задержания.



Гриба обвинили в России в организации теракта. Он якобы предлагал своей подруге в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе №26 в городе Сочи с помощью самодельной взрывчатки.



22 марта 2019 года Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы. Из-за этого времени Павел объявлял голодовку, ведь не признавал обвинения и называл дело политическим. В тюрьме парню грозила смерть из-за хронического недуга.

Что известно об обмене пленными?

Он состоялся между Украиной и Россией 7 сентября в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ лиц и 24 моряки, которых страна-агрессор захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.



В то же время, выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Кого Украина отдала России в обмен на политзаключенных – читайте здесь.