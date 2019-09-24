Балух підтримав заґратованого в карцері політв'язня Шумкова: зворушливе відео

Повернений політв'язень Володимир Балух записав зворушливе відеозвернення на підтримку незаконно ув'язненого українського політв'язня військовослужбовця ЗСУ Олександра Шумкова, який третій рік перебуває в російській неволі.

Про це йдеться в матеріалі 24 каналу: "До викрадення політв'язня причетні українські спецслужби, – екслюзивне інтерв'ю з тіткою бранця"

"Хочу висловити солідарність моєму побратиму і товаришу. Ми довгий час перебували в одній російській колонії, мали можливість спілкуватись. Неодноразово говорили з ним про Україну, про звільнення... Не розуміли, коли і як це станеться. А трапилось так, що я зараз тут, а Сашко досі там – на території країни, яка веде збройну боротьбу проти України. Перепрошую за те, що ми вже тут, а ви ще досі там. Ти сильна, мужня людина і розумієш, що це не від нас залежало. Мужності духу тобі не займати", – сказав Балух.

Він також зазначив, що обов'язково навідається до родини Шумкова у Херсон. І висловив сподівання, що не встигне це зробити до повернення бранця на Батьківщину.



Олександр Шумков / Фото з відкритих джерел

"Дякую Богові, що подарував мені таке щастя – познайомитись з цієї людиною. Це справжній чоловік, справжній українець, людина, до якої не боїшся повернутись спиною. Сашко – справжній борець за правду, за честь і справедливість. Я сподіваюсь, що держава вас не залишить, і анонсований довгоочікуваний обмін "всіх на всіх" таки станеться. Хочу звернутись до людей, які підтримували мене у в'язниці через листування. Пишіть, будь ласка, всім ув'язненим. Це дуже важливо, важливіше ніж їжа чи речі за ґратами. Листи – ковток свіжого повітря. Це не високопарні слова, а правда", – висловився звільнений заручник Кремля.

Як надіслати листа Олександру Шумкову?

Можна через Фсин-письмо, вказуючи колонію ИК-4 і місто Торжок. А можна звичайною поштою за адресою: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. р. Писати мусимо російською і з дотриманням цензури.

Нагадаємо, звільнений заручник Володимир Балух був засмучений тим, що не побачив Шумкова 7 вересня, коли повернувся в Україну. З ним вони разом знаходилися в російській виправній колонії міста Торжок Тверської області, в одному бараці посиленого режиму.

Що відомо про Олександра Шумкова?З 2006-го – член херсонського осередку Спілки української молоді. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.



З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.



У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся. За словами тітки Людмили Шумкової, на це вказують і військовою прокуратурою проти Сашка дві кримінальних справи, відкриті після викрадення.



У РФ Шумкова незаконно засудили за членство у "Правому секторі" до 4 років російської тюрми, де катують. Неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється. Наразі заручник Кремля має відбути півроку в одиночній камері, в бараці посиленого режиму. Після масштабного обміну російські тюремники посили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій і проводять в камері незаконні обшуки.

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