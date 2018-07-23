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Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский ИВС: известна причина

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Балуха перевели из СИЗО в ИВС
Балуха перевели из СИЗО в ИВС / radiosvoboda.org

Украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха на некоторое время перевели из Симферопольского СИЗО в изолятор временного содержания в Раздольном.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз в комментарии "Крым.Реалии".

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Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня назад. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. 23 июля он, возможно, вернется,
– отметил Чийгоз.

По словам заместителя председателя Меджлиса, Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровье и голодовку, которую пленник не собирается прекращать.

Напомним, 5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балуха приговорили к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.
Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости Украины заложники Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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