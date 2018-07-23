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Балуха перевели з Сімферопольського СІЗО в Роздольненський ІТТ: відома причина

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Балуха перевели із СІЗО в ІТТ
Балуха перевели із СІЗО в ІТТ / radiosvoboda.org

Українського політв'язня в окупованому Криму Володимира Балуха на деякий час перевели з Сімферопольського СІЗО в ізолятор тимчасового тримання у Роздольному.

Про це розповів перший заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз у коментарі "Крим.Реалії".

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Балуха вивезли для ознайомлення з матеріалами справи десь чотири дні тому. Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Роздольному. У нього є таке право і йому дали можливість ним скористатися. Там йому слідчий приносить матеріали справи, він їх там читає. 23 липня він, може, повернеться,
– зазначив Чийгоз.

За словами заступника голови Меджлісу, Балуха продовжують тримати у загальній камері, незважаючи на стан його здоров'я та голодування, яке бранець не збирається припиняти.

Нагадаємо, 5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.
Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Українці в полоні РФ заручники Новини Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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