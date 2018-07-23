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Йому потрібна зміна умов, – адвокатка розповіла про стан 19-річного бранця Павла Гриба

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В понеділок, 23 липня, у Північно-Кавказькому окружному суді Ростова (Росія) зачитали обвинувальний акт незаконно затриманому українцю Павлові Грибу. Його ще на три місяці залишили під арештом.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Марина Дубровіна.

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Після оголошення вироку суд звернув увагу учасників процесу на те, що у звинувачувальному акті вказані звинувачення в одній редакції закону. А фактично, коли почалася справа Павла діяла інша редакція закону і прокурор зачитав у звинувачувальному акті, у якому не була вказана редакція нового закону. Суд прийняв рішення про повернення кримінальної справи прокурору для усунення перешкод у розгляді справи.

Я б не сказала, що це затягування, до цього питання повернулися рано чи пізно. Не можна висунути вирок при такому обвинувальному висновку, тому це звичайна процедура,
– сказала Дубровіна.

За її словами, Павло нормально сприйняв вирок, бо це була його позиція – не можна з помилками розслідувати справу. Йому зараз необхідне серйозне лікування, допуск лікарів і зміна умов, бо у слідчому ізоляторі, навіть приймаючи ліки, не можна відчувати себе нормально.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону лишив під вартою до 20 грудня цього року. Згодом батько бранця Кремля розповів, що його сина жорстоко побили російські в'язні під час етапування до Ростова-на-Дону. За його словами, сталося це після того, як зловмисники дізналися, за якою статтею обвинувачується Павло Гриб. Натомість медики російського СІЗО, в якому незаконно утримують українця, заявили, що він не звертався з заявами про побиття та травм у нього не виявлено.

Теги: Новини України Кримінальні новини Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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