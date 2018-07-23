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Ему требуется изменение условий, – адвокат о состоянии 19-летнего пленника Павла Гриба

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В понедельник, 23 июля, в Северо-Кавказском окружном суде Ростова (Россия) зачитали обвинительный акт незаконно задержанному украинцу Павлу Грибу. Его еще на три месяца оставили под арестом.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала адвокат Марина Дубровина.

Читайте также: Павел Гриб был жестоко избит российскими заключенными, – отец политзаключенного

После объявления приговора суд обратил внимание участников процесса на то, что в обвинительном акте указаны обвинения в одной редакции закона. Фактически, когда началось дело Павла действовала другая редакция закона и прокурор зачитал обвинительный акт, где бы не была указана редакция нового закона. Суд принял решение о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий в рассмотрении дела.

Я бы не сказала, что это затягивание, к этому вопросу вернулись бы рано или поздно. Нельзя выдвинуть приговор при таком обвинительном заключении, поэтому это обычная процедура,
– сказала Дубровина.

По ее словам, Павел нормально воспринял приговор, потому что это была его позиция – нельзя с ошибками расследовать дело. Ему сейчас необходимо серьезное лечение, допуск врачей и изменение условий, потому что в следственном изоляторе, даже принимая лекарства, нельзя чувствовать себя нормально.

Напомним, ранее сообщалось, что Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года. Впоследствии отец пленника Кремля рассказал, что его сына жестоко избили российские заключенные при этапировании в Ростов-на-Дону. По его словам, произошло это после того, как злоумышленники узнали, по какой статье обвиняется Павел Гриб. Зато медики российского СИЗО, в котором незаконно удерживают украинца, заявили, что он не обращался с заявлениями об избиении и травмы у него не обнаружены.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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