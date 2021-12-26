Об этом народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин сказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он предположил, что у Татарова есть "папочки с компроматами".
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"Татаров достаточно "опытный кадровик", то есть человек, отвечающий за папки, собирание компромата, чтобы начать собирать компромат не с депутатов, а с работников офиса. Возможно, самых высоких ступеней. Возможно, у него уже есть папка на президента", – сказал Юрчишин.
По его словам, других логических объяснений того, почему Татарова еще держат в ОП, просто нет.
Говорят, что некому координировать в Офисе Президента... И объявите открытый конкурс – будете иметь такое количество кандидатов! Главное – дайте поработать,
– заверил нардеп.
"Да, возможно все будут не настолько лояльны, но гарантия, что не будут собирать папочки и пугать вас ими. Поэтому мне кажется, что это банальный страх", – добавил Юрчишин.
Боится ли президент
Нардеп не убежден, что это страх собственно Владимира Зеленского. Вряд ли он настолько глубоко в это вникает, ведь у него есть гораздо более острые вопросы:
- концентрация российских войск на границе;
- попытки реанимировать нормандский формат;
- активная борьба с Конституционным Судом.
Юрчишин предположил, что боится Татарова кто-то на самом высоком уровне.
Дело Татарова: что известно
- Его подозревают в причастности к коррупционному скандалу.
- Речь идет о хищении квартир Нацгвардии и убытках на сумму более 80 миллионов гривен.
- Еще в декабре 2020 года дело Татарова из НАБУ передали в Службу безопасности Украины. Это не позволило избрать ему меру пресечения.
- Дело пока не развивается. В офисе генпрокурора по запросу Центра противодействия коррупции в сентябре сообщили, что Олег Татаров до сих пор имеет официальный статус подозреваемого. Его дело так и не передали в суд.
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