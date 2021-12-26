Об этом народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин сказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он предположил, что у Татарова есть "папочки с компроматами".

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"Татаров достаточно "опытный кадровик", то есть человек, отвечающий за папки, собирание компромата, чтобы начать собирать компромат не с депутатов, а с работников офиса. Возможно, самых высоких ступеней. Возможно, у него уже есть папка на президента", – сказал Юрчишин.

По его словам, других логических объяснений того, почему Татарова еще держат в ОП, просто нет.

Говорят, что некому координировать в Офисе Президента... И объявите открытый конкурс – будете иметь такое количество кандидатов! Главное – дайте поработать,

– заверил нардеп.

"Да, возможно все будут не настолько лояльны, но гарантия, что не будут собирать папочки и пугать вас ими. Поэтому мне кажется, что это банальный страх", – добавил Юрчишин.

Боится ли президент

Нардеп не убежден, что это страх собственно Владимира Зеленского. Вряд ли он настолько глубоко в это вникает, ведь у него есть гораздо более острые вопросы:

концентрация российских войск на границе;

попытки реанимировать нормандский формат;

активная борьба с Конституционным Судом.

Юрчишин предположил, что боится Татарова кто-то на самом высоком уровне.

Полное интервью с Ярославом Юрчишиным смотрите сегодня, 26 декабря, в 17:00 на 24 канале. Не пропустите!

Дело Татарова: что известно

Его подозревают в причастности к коррупционному скандалу.

Речь идет о хищении квартир Нацгвардии и убытках на сумму более 80 миллионов гривен.

Еще в декабре 2020 года дело Татарова из НАБУ передали в Службу безопасности Украины. Это не позволило избрать ему меру пресечения.

Дело пока не развивается. В офисе генпрокурора по запросу Центра противодействия коррупции в сентябре сообщили, что Олег Татаров до сих пор имеет официальный статус подозреваемого. Его дело так и не передали в суд.

Интересно – что говорит Зеленский о Татарове: смотрите видео