Про це народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин сказав в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він припустив, що Татаров має "папочки з компроматами".

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"Татаров достатньо "досвідчений кадровик", тобто людина, яка відповідає за папки, збирання компромату, щоб почати збирати компромат не з депутатів, а з працівників Офісу. Можливо, найвищих щаблів. Можливо, у нього вже є папка на президента", – сказав Юрчишин.

За його словами, інших логічних пояснень того, чому Татарова ще тримають в ОП, просто немає.

Говорять, що немає кому координувати в Офісі Президента… Та оголосіть відкритий конкурс – матимете таку кількість кандидатів! Головне – дайте попрацювати,

– запевнив нардеп.

"Так, можливо всі будуть не настільки лояльні, але гарантія, що не збиратимуть папочки й не лякатимуть вас ними. Тому мені здається, що це банальний страх", – додав Юрчишин.

Чи боїться президент

Нардеп не переконаний, що це страх власне Володимира Зеленського. Навряд чи він настільки глибоко в це вникає, адже у нього є набагато гостріші питання:

концентрація російських військ на кордоні;

намагання реанімувати нормандський формат;

активна боротьба з Конституційним Судом.

Юрчишин припустив, що боїться Татарова хтось на найвищому рівні.

Повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишиним дивіться сьогодні, 26 грудня, о 17:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

Справа Татарова: що відомо

Його підозрюють у причетності до корупційного скандалу.

Мовиться про розкрадання квартир Нацгвардії та збитки на суму понад 80 мільйонів гривень.

Ще у грудні 2020 року справу Татарова з НАБУ передали до Служби безпеки України. Це не дало змоги обрати йому запобіжний захід.

Справа наразі не розвивається. В Офісі генпрокурора на запит Центру протидії корупції у вересні повідомили, що Олег Татаров досі має офіційний статус підозрюваного. Його справу так і не передали у суд.

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