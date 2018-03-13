Банда воровала украинский уголь на Донбассе и продавала местным: детали

На станции "Покровск", на подконтрольной Украине части Донецкой области, полиция разоблачила преступную группировку, которая систематически воровала уголь.

Чтобы знать, когда на станцию приезжают новые вагоны с углем и где находится охрана, злоумышленники установили камеры видеонаблюдения, передает полиция Донецкой области. В результате чего задержали четверых человек – местных жителей, среди них одна женщина.

Читайте также: Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе: возмутительные детали

Награбленное развозили грузовиками по пунктам сбыта в Покровске и Мирнограде и продавали населению по рыночным ценам. У банды полиция изъяла более 60 тонн угля, "черную" бухгалтерию, видео- и компьютерную технику, деньги и пистолет. Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

"Организатор этой группы покупал дома, которые были расположены непосредственно возле ЖД станции. Он смотрел в камеру видеонаблюдения, и, когда видел, что приходит полный вагон на станцию, привлекал местных жителей, в том числе и несовершеннолетних, которые залазили на вагон, разгружали его и дальше относили на территорию приобретенных домов", – отметил заместитель начальника уголовного розыска Донецкой области Роман Суховский.

Организатора банды и исполнителя взяли под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 35 тысяч гривен.

Всем членам группировки сообщено о подозрении в совершении 12 уголовных преступлений, только по этим фактам ущерб составил около 100 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается.

К слову, коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области признала жителя Первомайского виновным в содействии террористам.