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Банда крала українське вугілля на Донбасі і продавала місцевим: деталі

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На станції "Покровськ" що на підконтрольній Україні частині Донеччині, поліція викрила злочинне угрупування, яке систематично крало вугілля.

Щоб знати, коли до станції приїжджають нові вагони з вугіллям і де перебуває охорона, зловмисники встановили камери відеоспостереження, передає поліція Донеччини. Внаслідок чого затримали четверо осіб – місцевих жителів, серед них одна жінка.

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Награбоване розвозили вантажівками по пунктах збуту в Покровську та Мирнограді і продавали населенню за ринковими цінами. У банди поліція вилучила понад 60 тонн вугілля, "чорну" бухгалтерію, відео- та комп’ютерну техніку, гроші та пістолет. Підозрюваним загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

"Організатор цієї групи купляв будинки, які були розташовані безпосередньо біля ЖД станції. Він дивився у камеру відеоспостереження та, коли бачив, що приходить повний вагон на станцію, залучав місцевих мешканців, в тому числі й неповнолітніх, які залазивши на вагон розвантажували його і надалі відносили на територію придбаних будинків", – зазначив заступник начальника карного розшуку Донецької області Роман Суховський.



Організатора банди та виконавця взяли під варту терміном на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 35 тисяч гривень.

Наразі всім членам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні 12 кримінальних правопорушень, лише за цими фактами збиток склав близько 100 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

До слова, колегія суддів Апеляційного суду Донецької області визнала мешканця Первомайське винним у сприянні терористам.

Теги: Кримінальні новини Новини Донецька Тероризм вугільна промисловість Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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