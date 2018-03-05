14:21
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Інформатора бойовиків кинули за ґрати на 8 років

397 Читать новость на русском
Інформатора бойовиків кинули за ґрати на 8 років
Інформатора бойовиків кинули за ґрати на 8 років / Фото з вільних джерел

Колегія суддів Апеляційного суду Донецької області визнала мешканця Первомайське винним у сприянні терористам.

Про це зазначив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

Читайте також: Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі: обурливі деталі

"У липні-серпні 2015 року 52-річний чоловік умисно, з метою сприяння обстрілам українських позицій з боку терористичної організації «ДНР», передавав телефоном одному з бойовиків відомості про місця дислокації", – йдеться у повідомленні.

Він інформував про переміщення підрозділів і військової техніки Збройних Сил України у зоні АТО, коригував обстріли та повідомляв про їх результати. Працівники СБУ зупинили його злочинну діяльність.

Місцева прокуратура не погодилася із вироком – 4 роки за ґратами – та оскаржила його в апеляційній інстанції.

За результатом розгляду апеляції прокурора, вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий, згідно з яким засуджений проведе за ґратами 8 років,
– додано у повідомленні.

На даний час вирок набув чинності.

До слова, військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР".

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Тероризм
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 676
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
545
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1636
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4281
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3038
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук