Інформатора бойовиків кинули за ґрати на 8 років

Колегія суддів Апеляційного суду Донецької області визнала мешканця Первомайське винним у сприянні терористам.

Про це зазначив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

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"У липні-серпні 2015 року 52-річний чоловік умисно, з метою сприяння обстрілам українських позицій з боку терористичної організації «ДНР», передавав телефоном одному з бойовиків відомості про місця дислокації", – йдеться у повідомленні.



Він інформував про переміщення підрозділів і військової техніки Збройних Сил України у зоні АТО, коригував обстріли та повідомляв про їх результати. Працівники СБУ зупинили його злочинну діяльність.



Місцева прокуратура не погодилася із вироком – 4 роки за ґратами – та оскаржила його в апеляційній інстанції.

За результатом розгляду апеляції прокурора, вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий, згідно з яким засуджений проведе за ґратами 8 років,

– додано у повідомленні.

На даний час вирок набув чинності.

До слова, військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР".