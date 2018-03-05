14:20
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Информатора боевиков бросили за решетку на 8 лет

218 Читати новину українською
Информатора боевиков бросили за решетку на 8 лет
Информатора боевиков бросили за решетку на 8 лет / Фото из открытых источников

Коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области признала жителя Первомайское виновным в содействии террористам.

Об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Читайте также: Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе: возмутительные детали

"В июле-августе 2015 года 52-летний мужчина умышленно, с целью содействия обстрелам украинских позиций со стороны террористической организации "ДНР", передавал по телефону одному из боевиков сведения о местах дислокации", – говорится в сообщении.

Он информировал о перемещении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины в зоне АТО, корректировал обстрелы и сообщал об их результатах. Сотрудники СБУ остановили его преступную деятельность.

Местная прокуратура не согласилась с приговором – 4 года за решеткой – и обжаловала его в апелляционной инстанции.

По результатам рассмотрения апелляции прокурора, приговор суда первой инстанции отменен и принят новый, согласно которому осужденный проведет за решеткой 8 лет,
– добавлено в сообщении.

В настоящее время приговор вступил в силу.

К слову, военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР".

Теги: Новости Донецка Новости Украины Война на Донбассе терроризм
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук