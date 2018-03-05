Информатора боевиков бросили за решетку на 8 лет

Коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области признала жителя Первомайское виновным в содействии террористам.

Об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

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"В июле-августе 2015 года 52-летний мужчина умышленно, с целью содействия обстрелам украинских позиций со стороны террористической организации "ДНР", передавал по телефону одному из боевиков сведения о местах дислокации", – говорится в сообщении.

Он информировал о перемещении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины в зоне АТО, корректировал обстрелы и сообщал об их результатах. Сотрудники СБУ остановили его преступную деятельность.

Местная прокуратура не согласилась с приговором – 4 года за решеткой – и обжаловала его в апелляционной инстанции.

По результатам рассмотрения апелляции прокурора, приговор суда первой инстанции отменен и принят новый, согласно которому осужденный проведет за решеткой 8 лет,

– добавлено в сообщении.

В настоящее время приговор вступил в силу.

К слову, военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР".