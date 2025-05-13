Длительное время о новой крылатой ракете захватчиков "Бандероль" было очень мало информации. Недавно ГУР обнародовало ее основные характеристики. Основным носителем ракеты является БпЛА "Орион", из-за чего ее также называют реактивным дроном, передает 24 Канал.

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В чем угроза российской "Бандероли"

Бандероль – это барражирующий боеприпас, который был представлен оккупантами в прошлом году. Это оружие способно менять траекторию и поражать цели даже несмотря на подавление РЭБами. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Валерий Боровик, разработчик БПЛА.

"Бандероль" – дешевле, чем другие вражеские ракеты. Это позволит значительно масштабировать ее производство.

Новую ракету Боровик назвал серьезным вызовом для наших средств ПВО.

Напомним, что "Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 килограммов. Она способна преодолевать расстояние до 500 километров со скоростью 500 километров в час.