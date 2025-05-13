Тривалий час про нову крилату ракету загарбників "Бандероль" було дуже мало інформації. Нещодавно ГУР оприлюднило її основні характеристики. Основним носієм ракети є БпЛА "Оріон", через що її також називають реактивним дроном, передає 24 Канал.

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У чому загроза російської "Бандеролі"

Бандероль – це баражуючий боєприпас, який був представлений окупантами минулого року. Ця зброя здатна змінювати траєкторію та вражати цілі навіть попри подавлення РЕБами. Про це в ефірі "Київ 24" розповів Валерій Боровик, розробник БПЛА.

"Бандероль" – дешевша, ніж інші ворожі ракети. Це дозволить значно масштабувати її виробництво.

Нову ракету Боровик назвав серйозним викликом для наших засобів ППО.

Нагадаємо, що "Бандероль" оснащена бойовою частиною масою до 150 кілограмів. Вона здатна долати відстань до 500 кілометрів зі швидкістю 500 кілометрів за годину.