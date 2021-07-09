В Бангладеш сгорела фабрика по производству соков: погибли десятки людей

Вечером 8 июля неподалеку от столицы Бангладеш города Дакка вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на фабрике по производству соков. В результате трагедии погибли десятки человек.

Огонь возник на первом этаже шестиэтажной фабрики Hashem Foods Ltd. в городе Рупгандж.

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Спасатели не сразу смогли обуздать пожар. Все из-за химических и легковоспламеняющихся веществ, которых было немало на производстве. А полиэтилен и осветленное масло затрудняло контроль над возгоранием.

Каждый из этажей здания имел площадь в 3 250 квадратных метров, но добраться до них можно было лишь двумя лестницами. По ужасному стечению обстоятельств огонь охватил одну из лестниц, тогда как другие – были заблокированы. К сожалению, многие рабочие так и не могли выйти из помещения.

Что известно о жертвах

В результате пожара погибли по меньшей мере 52 человека, в подавляющем большинстве это – работники завода. Трое из них прыгнули с крыши фабрики, пытаясь спастись. Как рассказал директор пожарной службы и гражданской защиты Зилур Рахман, практически ни одно из тел не удалось идентифицировать.



Пожар в Бангладеш тушили всю ночь / Фото Getty Images

Пожар удалось взять под контроль только на следующий день – утром 9 июля. Правоохранители начали расследование причин, приведших к трагедии.



В пожаре погибли 52 человека / Фото AP