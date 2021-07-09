Вогонь виник на першому поверсі шестиповерхової фабрики Hashem Foods Ltd. у місті Рупгандж.

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Рятувальники не одразу змогли приборкати пожежу. Все через хімічні та легкозаймисті речовини, яких було чимало на виробництві. А поліетилен та освітлене масло ускладнювало контроль над займанням.

Кожен з поверхів будівлі мав площу у 3 250 квадратних метрів, але дістатися до них можна було лише двома сходами. За жахливим збігом обставин вогонь охопив одні зі сходів, тоді як інші – були заблоковані. На жаль, багато робітників так і не могли вийти з приміщення.

Що відомо про жертв

Внаслідок пожежі загинули щонайменше 52 людини, у переважній більшості це – працівники заводу. Троє з них стрибнули з даху фабрики, намагаючись врятуватися. Як розповів директор пожежної служби та цивільного захисту Зілур Рахман, практично жодне з тіл не вдалося ідентифікувати.



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Пожежу вдалося взяти під контроль лише на наступний день – зранку 9 липня. Правоохоронці почали розслідування причин, що призвели до трагедії.



У пожежі загинули 52 людини / Фото AP