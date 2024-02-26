Банк Кредит Днепр передал четвертый пакет оборудования для возобновления больницы в Балаклее

Банк Кредит Днепр продолжает помогать восстановить работу и медицинское оборудование Балаклейской клинической многопрофильной больницы интенсивного лечения в Харьковской области, которая подверглась серьезным повреждениям и грабежу во время оккупации.

Новый пакет помощи от Банка Кредит Днепр – 9 хирургических аспираторов для нужд многопрофильной больницы в Балаклее, которые были закуплены фондом "Здоровое будущее" при поддержке финансового учреждения, информирует 24 Канал.

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Оборудование помогает больнице качественно оказывать своевременную медицинскую помощь

Как сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр, оборудование уже передано в больницу и помогает врачам обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи гражданским жителям региона и украинским защитникам.

Хирургические аспираторы используются для удаления/откачки биологических и/или посторонних жидкостей, фрагментов раздробленных тканей, инородных елементов из человеческого организма во время проведения операций, различных манипуляций и процедур. Уникальность приобретенных при поддержке Банка Кредит Днепр аспираторов заключается в том, что они имеют питание от аккумуляторных батарей. Благодаря этому аппарат можно легко передвигать между несколькими рабочими местами медиков в больницах, а также оказывать помощь раненым в полевых условиях и в реанимобилях.

Банк Кредит Днепр вместе с благотворительным фондом "Здоровое будущее" стали одним из первых, кто помог восстанавливать Балаклейскую клиническую многопрофильную больницу интенсивного лечения. Во время оккупации региона вражескими войсками медицинское учреждение было повреждено и разграблено.

В октябре 2022 года усилиями Банка Кредит Днепр были оборудованы реанимационные палаты. В мае 2023 года банк предоставил медикам больницы медицинские каталки для безопасной и быстрой транспортировки пациентов внутри больницы и на пути к ней. С ноября 2023 года при поддержке банковского учреждения продолжено оборудование реанимационных палат для помощи медикам в возвращении пациентов к полноценной жизни.