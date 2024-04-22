Банк Кредит Днепр вместе с благотворительным фондом "ПУЛЬС" начали тренинги по тактической медицине

Банк Кредит Днепр вместе с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд "ПУЛЬС" начали ряд тренингов по тактической медицине для военных ВСУ. Обучение направлено на углубленную подготовку личного состава по 40-часовой программе и позволяет подготовить бойцов-спасателей – немедицинских специалистов, которые могли бы ассистировать в оказании помощи боевым медикам при уходе за ранеными.

Такое обучение с последним набором навыков сосредоточено не только на спасении жизней, но также акцентирует на важности повторной оценки, конверсии и перемещения турникетов, что значительно уменьшает ненужные осложнения и ампутации, отмечают в сообщении банка.

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Так, на первом этапе сотрудничества банка и фонда 15 военнослужащих – бойцов 126-й бригады ТрО уже получили подготовку на CLS-тренинге (Combat lifecaver), во время которого более 500 раз были наложены тренировочные турникеты и использовано свыше 10 литров искусственной крови.

Что известно об организаторах инициативы

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ПУЛЬС" была создана для спасения жизней украинских военных путем проведения тренингов по тактической медицине и всесторонней медицинской поддержки Сил обороны. Фонд сотрудничает со 100 воинскими частями и Министерством обороны.

Банк Кредит Днепр – украинский коммерческий банк, входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка относится к группе банков с частным капиталом. Банк регулярно оказывает помощь военным частям:

вместе с сотрудниками передал несколько автомобилей, сотни единиц мебели, надувных матрасов и компьютерной техники;

приобрел и передал необходимое для ремонта медсанчасти для военных в Днепре.

Сотрудники банка присоединяются к мегаважным сборам для помощи нашим защитникам, в частности покупке дронов DJI Mavic ЗТ, авто и т. п.; принимали участие в открытом благотворительном турнире по быстрым шахматам, все средства за участие в котором были направлены на специальный счет Нацбанка для поддержки ВСУ.