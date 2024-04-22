Таке навчання з останнім набором навичок зосереджено не лише на порятунку життів, а й також наголошує на важливості повторної оцінки, конверсії та переміщенні турнікетів, що значно зменшує непотрібні ускладнення та ампутації, зазначають у повідомленні банку.

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Так, на першому етапі співпраці банку та фонду 15 військовослужбовців – бійців 126-ї бригади ТрО вже отримали підготовку на CLS-тренінгу (Combat lifecaver), під час якого більш ніж 500 разів було накладено тренувальні турнікети та використано понад 10 літрів штучної крові.

Що відомо про організаторів ініціативи

Благодійну організацію "Благодійний фонд "ПУЛЬС" було створено для порятунку життів українських військових шляхом проведення тренінгів з тактичної медицини та всебічної медичної підтримки Сил оборони. Фонд співпрацює зі 100 військовими частинами та Міністерством оборони.

Банк Кредит Дніпро – український комерційний банк, входить до 20 найкращих фінансових установ України за розміром валових активів і відповідно до класифікації Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом. Банк регулярно надає допомогу військовим частинам:

разом зі співробітниками передав декілька авто, сотні одиниць меблів, надувних матраців і комп'ютерної техніки;

придбав та передав необхідне для ремонту медсанчастини для військових у Дніпрі.

Співробітники банку приєднуються до мегаважливих зборів для допомоги нашим захисникам, зокрема купівлі дронів DJI Mavic ЗТ, авто тощо; брали участь у відкритому благодійному турнірі зі швидких шахів, усі кошти за участь в якому були спрямовані на спеціальний рахунок Нацбанку на підтримку ЗСУ.