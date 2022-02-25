Как заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко, в центральном банке просто не могут позволить, чтобы "дочки" государственных банков оккупанта продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев.

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Какие банки больше не будут работать в Украине

В Украине больше не будет работать акционерное общество "Международный резервный банк". Он на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России".

Также свою работу в Украине прекратит акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", который на 99,77% принадлежит российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Напомним, что страна-агрессор является акционером и владельцем более 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" и 100% уставного капитала государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Следовательно, их украинские дочерние банки находятся под косвенным контролем России и ее руководства,

– добавили в Нацбанке Украины.

К слову, Нацбанк получил право принять такое решение благодаря введенному военному положению.