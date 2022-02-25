Як заявив голова Національного банку Кирило Шевченко, у центральному банку просто не можуть дозволити, щоб "дочки" державних банків окупанта продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців.
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Які банки більше не працюватимуть в Україні
В Україні більше не працюватиме акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Він на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
Такою свою роботу в Україні принить акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", що який на 99,77% належить державній російській корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
Нагадаємо, що країна-агресорка є акціонером та власником понад 50% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва,
– додали у Нацбанку України.
До слова, Нацбанк отримав право ухвалити таке рішення завдяки введеному воєнному стану.