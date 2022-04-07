Банки и энергоресурсы: лидеры G7 договорились о новых санкциях для России

Лидеры стран "Большой семерки" осудили зверства российских оккупантов в Буче и других украинских населенных пунктах. За это Россию ждут новые санкции.

G7 поддержала идею проведения независимого расследования зверств россиян в Буче. Лидеры подчеркнули, что все виновники должны быть наказаны.

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Новые санкции против России

"Большая семерка" запрещает новые инвестиции в российскую экономику, в частности, в энергетический сектор. Также будут ужесточены импортные ограничения для российских товаров.

G7 продолжат отключение российских банков от системы SWIFT. Кроме того, будут введены новые санкции против российских государственных структур, на которые до сих пор опирается военная машина Путина. Новые санкции не минуют и российскую элиту и членов их семей.

Новые ограничения наложат и на оборонный сектор России. Также "Большая семерка" обязалась снизить свою энергозависимость от России.

В то же время лидеры отметили поддержку Украины, ее насущных потребностей и долгосрочную перспективу в сфере восстановления городов и сел.

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