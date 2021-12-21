Банковая воспользовалась услугами ОАСК, – юрист о конкурсе в САП

Антикоррупционную реформу тормозят – скандальный ОАСК частично отменил проведение конкурса на руководителя САП. В то же время решение суда может быть незаконным.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан. Она отметила, что сейчас идет собеседование одного из кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Важно Комиссия по избранию руководителя САП таки начала финальное заседание

По словам Елены Щербан, речь идет о действующем детективе Национального антикоррупционного бюро, из-за которого возникают серьезные попытки сорвать конкурс.

Конкурс пытались сорвать

Детектив был ключевым следователем по делу Олега Татарова, отметила Елена Щербан.

"Банковая очень не хочет назначать его руководителем САП, поскольку по рейтингу и по баллам, которые он получил в результате независимых объективных этапов конкурса, он побеждает. На Банковой понимают, что это будет человек, которого не смогут контролировать после дела в отношении Татарова", – сказала юрист.

Пытались разными способами до вчера (20 декабря – 24 канал) срывать конкурс. Когда не получилось, Банковая воспользовалась услугами Окружного административного суда, и для того, чтобы попытаться выделить себя из этого процесса, сказали, что конкурс будет продолжаться. Елена Щербан Юрист Центра противодействия коррупции

Решение суда действительно не вступило в силу, пояснила Елена Щербан. Финальное решение будет только после рассмотрения апелляционного суда.

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ОАСК передумал

В то же время юрист ЦПК добавила, что решение Окружного админсуда Киева имеет абсолютно надуманный и необоснованный вид. Абсурд решения заключается в том, что суд сказал: комиссия не имела права утверждать порядок своей работы.

Елена Щербан объяснила, что даже предыдущего руководителя САП Назара Холодницького назначали, когда в законе было четко написано, что комиссия организует конкурс.

По этим же нормам выбирала Холодницкого, тогда ОАСК говорил, что порядок работы комиссии законный. Сейчас ОАСК уже просто передумал. Елена Щербан Юрист Центра противодействия коррупции

Юрист ЦПК считает, что сейчас речь идет о придуманной причине, чтобы создать препятствия и в очередной раз задержать процесс по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Щербан о конкурсе в САП: смотрите видео

Конкурс по избранию руководителя САП: кратко