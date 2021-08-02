На Банковой недовольны лидером конкурса на руководителя САП, отбор приостановили, – Шабунин

Конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова поставили на паузу. От завершения этапа проверки добродетели прошла неделя, однако конкурсная комиссия все еще не собралась, чтобы определить даты и детали следующих этапов.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в колонке для издания сообщил, что ключевая причина паузы – недовольство результатами конкурса на руководителя САП в Офисе Президента.

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Отбор руководителя САП приостановили

Офис Президента явно не устраивает лидер рейтинга – детектив НАБУ Александр Клименко, который руководил следствием касательно Олега Татарова,

– написал Шабунин.

Он добавил, что в следующие этапы прошли всего 2 кандидата: Клименко и прокурор Офиса генпрокуратуры Андрей Синюк.

Согласно утвержденному порядку, в дальнейшем побеждает тот кандидат, который наберет наибольшее количество баллов в общем рейтинге, другой станет его заместителем.

Во время следующих этапов комиссия не будет голосовать за кандидатов, а только будет выставлять баллы за письменное задание и собеседование. На этих этапах каждый кандидат может получить 55 баллов. У Клименко пока 212 баллов, у Синюка – 195.

По мнению Шабунина, в ОП есть несколько сценариев выхода из этой ситуации

Договориться с Синюком, получить от него гарантии лояльности и протягивать на руководящую должность из-за манипуляций с баллами, а Клименко допустить на должность заместителя (не имеет реальных полномочий).

Сорвать процесс отбора главы САП с помощью Окружного административного суда Киева.

"Руководство и ряд судей ОАСК находятся под следствием НАБУ и САП из-за статьи о захвате власти. Поэтому они будут только рады услужить действующей власти. Ценой такой услуги станет затягивание ликвидации суда", – добавил председатель правления ГПК.

Соответствующий иск от одного из кандидатов на руководителя САП в ОАСК уже есть. По решению суда, дело будет рассматриваться за закрытыми дверями.

Шабунин пояснил, что ОАСК может прибегнуть к таким действиям

Отменить утвержденный комиссией принцип голосований, чтобы перезапустить конкурс без учета позиции международников в комиссии.

Вернуть на последний этап конкурса провластных кандидатов Андрея Костина (председатель правового комитета Верховной Рады, связанный с Андреем Ермаком) и Антона Войтенко (глава прокуратуры Львовской области).

"В этом и причина задержки конкурса сейчас. В случае неуверенности в лояльности Синюка, ОП руками парламентской квоты будет тянуть время до получения решения ОАСК", – отметил глава правления ГПК.

Кроме того, Шабунин убежден, что "манипуляции с конкурсом на голову САП повлияют на августовскую встречу Зеленского с Байденом". Ведь отбор руководства антикоррупционных органов в Украине – под пристальным вниманием международного сообщества.

В конце января 2021 года официально начался конкурсный отбор на должность руководителя САП. В марте конкурсная комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в ведомстве. С конкурса "вытеснили" кандидатов, которые занимаются расследованием резонансных дел Андрея Портнова, заместителя председателя ОП Олега Татарова, председателя ОАСК Павла Вовка.