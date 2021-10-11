Почему происходит саботаж – не секрет. Об этом в эфире 24 канала рассказала юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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Она объяснила, что по правилам побеждает тот, кто наберет в рейтинге больше всего баллов. Сейчас лидирует кандидат Александр Клименко. Это детектив, который руководил следствием Национального антикоррупционного бюро в отношении Олега Татарова.

Конечно, такой кандидат не устраивает Банковую. Потому что это независимое лицо, которое может расследовать людей, несмотря на их должности и статус,

– подчеркнула Щербан.

По ее словам, очевидным является то, что соответствующий сценарий этого конкурса не устраивает Офис Президента. Реакция выглядит более наигранной, чтобы хоть как-то ответить на критику и слова иностранного посольства относительно саботажа.

Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание конкурса на главу САП. Он подчеркнул, что члены комиссии должны выполнить свой долг.

"Выглядит так, что пока комиссия не хочет и не собирается как-то реагировать и что-то делать. Потому что уже завтра (12 октября – 24 канал) должно было состояться новое заседание, но оно не состоится", – отметила Щербан.

Щербан: Это сознательный саботаж

Членов в комиссию делегировали фракции, в том числе и от "Слуги народа". Члены комиссии, делегированные провластной фракцией, не явились на заседание.

Это сознательный саботаж. Потому что дата этого заседания, где должен был бы уже происходить финальный этап конкурса – практическое задание, была заранее всеми согласована. Как озвучили другие члены комиссии, буквально перед заседанием часть членов комиссии сообщила, что она не будет присутствовать. Елена Щербан Юристка ЦПК

Она рассказала: как стало понятно из разговоров на заседании комиссии, которое было публичным, к тем членам комиссии даже не могли дозвониться.

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Татарову не нравится результат конкурса

Щербан понимает, почему соответствующего процесса не хочет Олег Татаров. Он, несмотря на предъявленные обвинения, до сих пор остается негласным "куратором" правоохранительных органов.

Конечно, ему не нравится результат конкурса и то, на что этот конкурс выходит,

– заметила юристка.

Если не было указания президента "тормозить конкурс", то, как считает Щербан, его разблокируют.

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"Не хочется верить, что это указание президента. В любом случае не понятно, зачем президенту публично обещать скорое завершение конкурса на таком уровне в США и затем просто продолжать блокирование", – добавила эксперт.

Отметим! Отбор на нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры длится уже год.

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