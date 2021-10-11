Чому відбувається саботаж – не є секретом. Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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Вона пояснила, що за правилами перемагає той, хто набере в рейтингу найбільше балів. Наразі лідирує кандидат Олександр Клименко. Це детектив, який керував слідством Національного антикорупційного бюро щодо Олега Татарова.

Звісно, такий кандидат не влаштовує Банкову. Тому що це незалежна особа, яка може розслідувати людей, попри їхні посади і статус,

– наголосила Щербан.

За її словами, очевидним є те, що відповідний сценарій цього конкурсу не влаштовує Офіс Президента. Реакція виглядає більше награною, щоб хоч якось відповісти на критику і слова іноземного посольства щодо саботажу.

Нагадаємо! Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання конкурсу на очільника САП. Він наголосив, що члени комісії повинні виконати свій обов'язок.

"Виглядає так, що поки комісія не хоче і не збирається якось реагувати та щось робити. Тому що вже завтра (12 жовтня – 24 канал) повинно було відбутись нове засідання, але воно не відбудеться", – відзначила Щербан.

Щербан: Це свідомий саботаж

Членів до комісії делегували фракції, зокрема й від "Слуги народу". Члени комісії, делеговані провладною фракцією, не з'явились на засідання.

Це свідомий саботаж. Тому що дата цього засідання, де мав би вже відбуватися фінальний етап конкурсу – практичне завдання, була заздалегідь всіма узгоджена. Як озвучили інші члени комісії, буквально перед засіданням частина членів комісії повідомила, що вона не буде присутньою. Олена Щербан Юристка ЦПК

Вона розповіла, як стало зрозуміло з розмов на засіданні комісії, яке було публічним, до тих членів комісії навіть не могли додзвонитись.

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Татарову не подобається результат конкурсу

Щербан розуміє, чому відповідного процесу не хоче Олег Татаров. Він, попри пред'явлені обвинувачення, досі залишається негласним "куратором" правоохоронних органів.

Звісно, йому не подобається результат конкурсу і те, на що цей конкурс виходить,

– зауважила юристка.

Якщо не було вказівки президента "тормозити конкурс", то, як вважає Щербан, його розблокують.

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"Не хочеться вірити, що це вказівка президента. В будь-якому разі не зрозуміло, навіщо президентові публічно обіцяти швидке завершення конкурсу на такому рівні у США і потім просто продовжувати блокування", – додала експертка.

Відзначимо! Відбір на нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури триває вже рік.

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