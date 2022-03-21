Банковская группа BNP Paribas останавливает операции в России

21 марта 2022 , 23:34
Читати новину українською

Источник:

Bloomberg

Банковская группа BNP Paribas прекращает бизнес в России. Местное подразделение больше не сможет обрабатывать никакие транзакции в этой стране с конца марта.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета UKRSIBBANK, который входит в группу,  Франсуа Бенаро.

Кстати ЕС работает уже над 5 пакетом санкций против России, – СМИ

BNP Paribas сокращал свою деятельность в РФ

В последние годы BNP Paribas постепенно выходил с российского рынка. По словам Бенаро, с 2012 года банк сокращал деятельность в розничном бизнесе и в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование.

После новых санкций против России финансирование всех новых проектов группы было приостановлено.

Может заинтересовать – Anonymous пригрозили взломать 40 компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ:

 
Автор: Ольга Музика