Банку Кредит Днепр подтвержден высочайший уровень долгосрочной кредитоспособности uaААА

Благодаря эффективной текущей деятельности и досрочному погашению кредита рефинансирования Национальному банку Украины Банк Кредит Днепр может еще больше улучшить свои показатели.

Об этом в отчете о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaAAA (высокая кредитоспособность) по национальной шкале сообщило рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг", пишет 24 Канал.

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"Ключевые балансовые показатели АО "Банк Кредит Днепр" в первом квартале 2023 года продемонстрировали рост: активы выросли на 1,50% до 19,645 миллиарда гривен; объем кредитов и авансов клиентам увеличился на 4,85% до 4,055 миллиарда гривен; обязательства +0,34% до 17,731 миллиарда гривен; собственный капитал показал прирост +13,57% до 1,914 миллиарда гривен", – сообщает пресс-служба Банка Кредит Днепр со ссылкой на отчет РА "Стандарт-Рейтинг".

Более того, в апреле 2023 года Банк осуществил полное досрочное погашение кредита рефинансирования от НБУ на сумму 180 миллионов гривен с начальным сроком погашения в первом квартале 2026 года, а также на сумму 220 миллионов гривен с начальным сроком погашения во втором квартале 2026 года. По оценке Агентства этот факт в перспективе может положительно повлиять на показатель чистого процентного дохода банка за счет существенного снижения его процентных расходов.

Как отметил Андрей Белоус, финансовый директор банка, по итогам деятельности в первом квартале 2023 года прибыль АО "Банк Кредит Днепр" составила 217,276 миллиона гривен и, учитывая текущую тенденцию, банк ожидает сохранения доходности по результатам первого полугодия.

Банк Кредит Днепр входит в список двадцати крупнейших финансовых учреждений Украины по валовым активам и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом.

По результатам деятельности на 01.06.2023 года Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 187,7 миллиона гривен. По состоянию на 01.06.2023 года активы Банка составили 19 125,9 миллиона гривен. Кредитный портфель — 4 305,4 миллиона гривен, портфель средств клиентов достиг 16 921,0 миллиона гривен. Регулятивный капитал — 1 675,3 миллиона гривен.