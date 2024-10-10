В Тбилиси больше проблем со светом, чем в Херсоне, – МИД резко ответило премьеру Грузии

Накануне выборов в Грузии появились баннеры партии власти, на которых сравниваются разрушенные войной здания в Украине и здания в Грузии. Премьер страны сказал, что это "обнажило" правду о нашем государстве.

В МИД Украины были вынуждены выразить позицию относительно пренебрежительных высказываний Ираклия Кобахидзе. Там осудили очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны.

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Реакция МИД на высказывания премьера Грузии

Так, в МИД Украины отметили, что настойчивые попытки действующей власти Грузии стереть из памяти грузин многочисленные преступления России вызывают удивление. Речь идет как о тех преступлениях, которые Москва уже совершила, так и те, которые продолжает совершать на временно оккупированных территориях.

Кроме этого, министерство указывает на сомнения в качестве образования из-за появления в грузинских городах частных российских школ, которые аккредитованы на территории. Более того, это представляет угрозу обработки грузинской молодежи российской пропагандой.

Желающих обнажать правду призываем также объяснить собственному народу, почему в разрушенном российскими оккупантами Херсоне, где намеренно были уничтожены объекты критической инфраструктуры, сейчас перебоев с поставками света и газа на порядок меньше чем в мирном Тбилиси,

– сказали в министерстве.

Отметим, что Ираклий Кобахидзе считает, что у жителей Грузии не было информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры его партии "обнажили" правду об этом. По словам премьера, рекламными баннерами обеспокоены "конкретные субъекты" – оппоненты власти: политики и НПО.

Предвыборная реклама "Грузинской мечты" запугивала избирателей кадрами войны в Украине как того, что якобы ждет Грузию в случае голосования за оппозиционные партии.