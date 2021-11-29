Барбадос выходит из-под британской короны и становится республикой

Карибское государство Барбадос в ночь на 29 ноября начало процесс превращения из королевства в республику. Для участия в мероприятиях прибыл британский принц Чарльз.

Он выступит с речью сразу после того, как 30 ноября Елизавету II заменит первый президент Барбадоса на церемонии инаугурации. Тогда страна и изменит форму госправления.

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К слову, что это впервые за три десятилетия королева Великобритании будет отстранена от должности главы страны. Маврикий, остров в Индийском океане, провозгласил себя республикой в 1992 году.

Барбадос стал республикой

Празднование начнется вечером 29 ноября и продлится до следующего дня, когда Сандра Мейсон станет первым президентом Барбадоса. Эта должность будет во многом символичной.

Стоит отметить, что главные полномочия в карибской стране имеет премьер-министр МИА Моттли.

Британские колонии стали республиками: коротко

Гаяна сделала этот шаг в 1970 году.

Тринидад и Тобаго последовали примеру в 1976 году.

Доминика – в 1978 году.

Изменения могут стимулировать аналогичные обсуждения в других бывших британских колониях, в которых королева Елизавета II является сувереном, включая Ямайку, Австралию и Канаду.