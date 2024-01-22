Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Пропагандисты уже окрестили действия задержанного "попыткой теракта".

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Житель Барнаула пытался поджечь объект минобороны

Рупоры Кремля сообщили, что, по данным силовиков, мужчина 1979 года рождения в ноябре 2023 года через интернет якобы установил контакт с представителем "террористической военизированной организации, запрещенной на территории России".

Местный житель якобы заявил о "своей готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона".

По словам пропагандистов, впоследствии по указанию куратора мужчина вроде бы изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов российского минобороны. Впрочем, при попытке поджога его задержали.

Жителя Барнаула уже заключили под стражу и сообщили о подозрении в "покушении на совершение террористического акта". Пропагандисты отметили, что он якобы уже признал свою вину. Подозреваемого отправили под стражу.

Любопытно! В Челябинске 4 января сгорел русский истребитель-бомбардировщик Су-34. Оккупанты обвинили в поджоге 16-летнего жителя Дагестана. Его задержали и заключили под стражу.