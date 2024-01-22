Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Пропагандисти вже охрестили дії затриманого "спробою теракту".

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Житель Барнаула намагався підпалити об'єкт міноборони

Рупори Кремля повідомили, що, за даними силовиків, чоловік 1979 року народження в листопаді 2023 року через інтернет нібито встановив контакт з представником "терористичної воєнізованої організації, забороненої на території Росії".

Місцевий житель буцімто заявив про "свою готовність вчинити терористичні дії на адміністративних об'єктах Барнаула і щодо перших осіб регіону".

За словами пропагандистів, згодом за вказівкою куратора чоловік начебто виготовив коктейлі Молотова, за допомогою яких мав підпалити один з об'єктів російського міноборони. Втім, під час спроби підпалу його затримали.

Мешканця Барнаула вже взяли під варту та повідомили про підозру у "замаху на вчинення терористичного акту". Пропагандисти зазначили, що він начебто вже визнав свою провину. Підозрюваного вже відправили під варту.

Цікаво! У Челябінську 4 січня згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Окупанти звинуватили в підпалі 16-річного жителя Дагестану. Його затримали й взяли під варту.