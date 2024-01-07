Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 згорів 4 січня – прямо на день народження голови розвідки Кирила Буданова. У ГУР зазначили, що саме вони стоять за цією операцією у глибокому тилу ворога.

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У Росії затримали школяра

У Росії затримали та на два місяці відправили до СІЗО 16 річного підлітка з Дагестану. За версією слідства, він спробував підпалити бомбардувальник Су-34 на челябінському військовому аеродромі "Шагол". Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожуватиме від 12 до 20 років позбавлення волі.

За повідомленнями російських ЗМІ, він нібито виконував це "за вказівкою українських спецслужб". Російські спецслужби заявляють, що юнака завербували через соцмережі. У нього буцімто вилучили "засоби зв'язку та носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами".

Також хлопцю висунули звинувачення у підпалах об'єктів у рідній республіці. Мовиться про пожежі на об'єктах зв'язку та залізничної інфраструктури в Дагестані, які відбулися у листопаді та грудні 2023 року.

Знищення Су-34