Пресс-секретарь патрульной службы штата Сара Стюарт отметила, что около 13:25 после сообщения об инциденте патрульные перекрыли 59-ю южную автомобильную магистраль США. Они также перенаправили движение транспортных средств из этого района.

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Информации о пострадавших не поступало

Как отмечает пресс-секретарь, мост, который пересекает реку Арканзас в месте ее впадения в водохранилище Роберта С. Керра,, будет оставаться закрытым до тех пор, пока его не осмотрят.

Момент врезания баржи в мост попал на камеры: смотрите видео

Она также отметила, что сообщений о пострадавших на шоссе или на барже не поступало. Что касается причины столкновения баржи с мостом, то стала известной она не сразу же.

Последствия врезания баржи в мост / Фото из сети X

Как отмечают в издании AP, инцидент произошел тогда, когда инженеры продолжали извлекать выкрученную стальную секцию из другого моста, который обрушился. Речь идет о мосте имени Фрэнсиса Скотта-Ки в Балтиморе, в одну из опор которого массивное грузовое судно врезалось 26 марта.

Что известно о столкновении судна в Балтиморе