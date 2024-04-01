Речниця патрульної служби штату Сара Стюарт зазначила, що близько 13:25 після повідомлення про інцидент патрульні перекрили 59-ту південну автомобільну магістраль США. Вони також перенаправили рух транспортних засобів з цього району.
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Інформації про постраждалих не надходило
Як зазначає речниця, міст, який перетинає річку Арканзас у місці її впадіння у водосховище Роберта С. Керра, залишатиметься закритим доти, поки його не оглянуть.
Момент врізання баржі у міст потрапив на камери: дивіться відео
Вона також зазначила, що повідомлень про постраждалих на шосе або на баржі не надходило. Що стосується причини зіткнення баржі з мостом, то стала відомою вона не відразу ж.
Наслідки врізання баржі у міст / Фото з мережі X
Як зазначають у виданні AP, інцидент стався тоді, коли інженери продовжували витягувати викручену сталеву секцію з іншого моста, який обвалився. Мовиться про міст імені Френсіса Скотта-Кі у Балтиморі, в одну з опор якого масивне вантажне судно врізалося 26 березня.
Що відомо про зіткнення судна у Балтиморі
- Звернімо увагу, що 26 березня близько 01:30 за місцевим часом очевидець здійснив дзвінок на 911. Він сповістив, що стався інцидент у районі мосту Френсіса Скотта-Кі або Кі-Брідж.
- Як з'ясувалося, у міст врізалося велике судно. Після цього споруда буквально звалилася у річку. Сам міст – частина головної автомагістралі. У довжину він сягав 3 кілометри, а також він є частиною 695 шосе, яке огинає Балтимор.
- Згідно з даними відстеження суден, у Кі-Брідж врізався контейнеровоз Dali, який ішов під сінгапурським прапором. Човен сягав 300 метрів у довжину та прямував до Коломбо на Шрі-Ланці.
- Невдовзі повідомили, що у Балтиморі знайшли тіло одного загиблого. Як зазначив представник берегової охорони США, пошуки ще шістьох людей тривають. Також він заявив, що обвал мосту – "подія з великою кількістю жертв".
- Падіння людей у воду також підтвердила місцева поліція. Передбачається, що у воду могли впасти близько 20 робітників під час завалу мосту. Про це розповів начальник служби зв'язку міської пожежної охорони Балтимора. Він додав, що ситуація, швидше за все, зміниться з появою детальнішої інформації.