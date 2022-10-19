В российском Башкортостане создают вооруженное сопротивление режиму Путина: мужчин зовут в подполье

Президентское кресло диктатора Путина начинает шататься. В Башкортостане мужчин призывают уходить в подполье и бороться с кремлевским режимом за независимость региона.

В Telegram появились каналы "Комитет башкирского сопротивления" и "БашНацПолит". Через эти каналы жителей Башкортостана призывают к борьбе с путинским режимом, в том числе из-за поджигания военкоматов и офисов партий, пишут российские СМИ, которые позиционируют себя как оппозиционные, сообщает 24 канал.

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Новый вызов Москве

Через телеграм-каналы жителей Башкортостана призывают не только противостоять путинскому режиму, но и бороться за выход из состава России. Это может оказаться серьезным вызовом для Москвы.

Канал "Комитет башкирского сопротивления" был создан 21 сентября 2022 года – в день объявления Путиным так называемой частичной мобилизации в России. В первом же сообщении создатели канала написали, что его создали для того, чтобы бороться с путинским режимом и для организации национального сопротивления.

Впоследствии там начали появляться призывы жжечь военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию. Кроме того, комитет выдвинул ультиматум чиновникам Башкортостана и призвали остановить геноцид автохтонного населения, ведь повестки активно вручали башкирам и татарам. В то же время организаторы движения пообещали, что чиновников, поддерживающих мобилизацию, будет ждать наказание как палачей и мясников.

В то же время, еще в августе канал "БашНацПолит" сообщил, что начинает борьбу за свободный Башкортостан – выход из состава России и создание независимой страны с собственными вооруженными силами.

В Башкортостане создают собственную армию

Активисты предлагают мужчинам Башкортостана идти в подпольную борьбу с режимом и распространять листовки. Впоследствии появились сообщения, что уже 2700 человек начинают создавать армию края, для которой уже создали шевроны.

Также в телеграм-канале опубликовали план захвата власти после свержения путинского режима, который даже предусматривает борьбу создаваемой сейчас армии против сторонников Кремля. То есть план гражданской войны в Башкортостане.

Стоит отметить, что одной из главных причин недовольства представителей националистического движения Башкортостана является то, что регион является одним из лидеров по количеству погибших в войне с Украиной – то есть башкиры умирают за "русский мир".

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