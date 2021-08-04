Парламентские выборы

Столько политической рекламы в 1998 году Украина еще не видела. Это и не удивительно, ведь впервые избирали депутатов как по партийным спискам, так и мажоритарщиков. Чтобы попасть в парламент, нужно было преодолеть четырехпроцентный барьер.

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Это удалось 8 политсилам. 26% поддержали коммунистов, "Народный Рух Украины" – около 10%. В то же время Народно-демократическая партия, которую вел за собой премьер Валерий Пустовойтенко, едва 5% набрала.

В Верховную Раду ворвалась прогрессивная социалист Наталия Витренко с командой. И самое подозрительное "чудо парламента" – Социал-демократическая партия Виктора Медведчука. Среди мажоритарщиков, например, впервые в парламент попал Петр Порошенко, который выдвигался от СДПУ(о).

Запомнились депутаты III созыва по меньшей мере несколькими вещами. Прежде всего тем, что обогатили украинский язык новым словом.

Справка. Спикериада – понятие, которое заучил едва ли не каждый украинец. Главу Верховной Рады избирали 3 месяца. С 23 раза это удалось.

Александр Ткаченко стал спикером. Бывший коммунист, а в 1998 году представитель "Крестьянской партии", оказался компромиссной фигурой. Но спикериада завершилась через 2 года. Ткаченко прогнали с должности на закрытом заседании в "Украинском доме", которое охраняла милиция.

Побег Лазаренко из Украины

Верховная Рада также отметилась лишением мандата Павла Лазаренко. Он попал в парламент как лидер партии "Громада", которая должна была стать оппозицией Кучме.

Через пол года после получения мандата Лазаренко получил еще и уголовное дело от Генпрокуратуры. Обвиняли бывшего премьера в хищении государственного имущества в особо крупных размерах. Говорится о миллиардных махинациях на перепродаже российского газа. Чтобы избежать тюрьмы, политик бежал из страны. С панамским паспортом был задержан в Швейцарии.



Павел Лазаренко / Фото Associated Press

Тогда Лазаренко отпустили под залог в размере около 3 миллионов долларов. В 1999 году ему пришлось иметь дело уже с американским правосудием.

Финансовый кризис

Азиатский финансовый кризис стал самым мощным в 1990-х годах. К сожалению, восточный ветер донес настроения Азии и в Украину. Экс-глава министерства финансов Игорь Митюков вспомнил, в 1998 году получил телефонограмму о том, что правительство России объявило дефолт.

После азиатского кризиса обвалились цены на энергоносители. Нефтегазовую экономику России ожидал коллапс.

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Украинская экономика удивительно сильно была привязана к России. Туда шла треть экспорта. Из-за удешевления сырья удар получила одна из главных отраслей отечественной промышленности – металлургия. То, что Украине удалось избежать дефолта – счастливый случай. Но страна заплатила высокую цену.

Инфляция составила 20%, нацвалюту отпустили в свободное плавание. 1999 год гривна встречала, упав до 3,42 за доллар.

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Массовые забастовки шахтеров

В 1998 году стабильно страдали бюджетники. Например, шахтеры, которым задолжали деньги за несколько лет. Из-за отчаяния горняки начали серию забастовок. Они вышли под областные государственные администрации. А рабочие Западного Донбасса тысячной колонной отправились на Киев.

Демонстранты разбили на Трухановом острове лагерь. И каждый день приходили на Банковую, в Кабмин или Верховную Раду. Тогда центр столицы заполонил звук касок и пластиковых бутылок. Впрочем, эта история имела счастливый конец. Долги закрыли, с горняками попрощались и они вернулись домой.

А вот с работниками Луганщины на День Независимости работал "Беркут". Забастовку под ОГА, которую возглавлял будущий регионал Александр Ефремов, пытались зачистить дубинками и слезоточивым газом. 22 горняка пострадали.

Обратите внимание! Кульминацией протестов стало самосожжение в отчаянии Александра Михалевича. В предсмертной записке он написал, что не может больше терпеть и ждать каких-то обещаний. "Надоели издевательства со стороны руководителей шахты и администрации", – отметил мужчина.

17 декабря горнякам возобновили выплаты. Но в 1999 году серия самосожжений шахтеров продолжилась.

Первый футбольный матч Украина против России

В 1998 году состоялся первый в истории матч между сборными Украины и России. Градус поединка зашкаливал еще даже до игры. Посмотреть ее приехало около 3 тысяч россиян. Несколько рядов "Беркута", которые охраняли российских фанатов, не дали превратить трибуны в поле боя.

Всю принципиальность матча можно было почувствовать до стартового свистка. Украинцы освистали гимн России. Российские футболисты вообще демонстративно сели во время украинского гимна.

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Впоследствии россиянам пришлось садиться в отчаянии. Игрок "Шахтера" Сергей Попов открыл счет. Еще хуже дела ждали россиян в конце первого тайма. В контратаке московский "торпедовец" Сергей Скаченко забил второй мяч.

Во втором тайме соперники гол отыграли. Но приговор подписал вратарь Дмитрий Харин. Матч закончился исторической победой сборной Украины со счетом 3:2.

Разрушительные наводнения на Закарпатье

Мир штормило в 1998 году в прямом смысле. В октябре Центральную Америку терроризировал ураган Митч. В то же время Украину накрыли наводнения. В ноябре треть Закарпатья ушла под воду. Из-за сильных дождей вышли из берегов реки:

Латорица;

Тиса;

Теребля;

Боржава.

17 человек из-за наводнения погибли, более 40 тысяч зданий затопило. 2,5 тысячи из них стихия разрушила полностью. Свои дома пришлось временно покинуть более чем 20 тысячам закарпатцев.

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На ликвидацию последствий катастрофы государство выделило около 30 миллионов гривен. Помогали и другие государства. Кроме соседских Словакии, Польши, Венгрии, финансово поддержали США и Япония. Даже Йоко Оно, вдова Джона Леннона, для спасения Закарпатья передала 70 тысяч швейцарских франков.

Убийство Вадима Гетьмана

Вадима Гетьмана называли отцом гривны. Он возглавлял Национальный банк Украины. Считают, что именно он своему преемнику на посту главы НБУ, Виктору Ющенко, проложил дорогу в большую политику.

Финансиста убили в лифте киевского дома, где он жил. Неизвестный мужчина 6 раз выстрелил в мужчину. Гетьман погиб сразу.



Вадим Гетьман / Фото с сайта премии "Человек года"

Убийцу задержали только в 2002 году. Им оказался Сергей Кулев из так называемой "Банды Кушнира" – донецкой группировки, которая терроризировала всю Украину. По словам киллера, заказчиком был тот самый экс-премьер Лазаренко.

В ГПУ даже цену вопроса называли. За убийство Гетьмана он заплатил 850 тысяч долларов, за смерть бизнесмена Евгения Щербаня – больше 2 миллионов. Мотивом в Генеральной прокуратуре назвали препятствие в продвижении деятельности Павла Лазаренко на территорию Донецкой области.

По другой версии, причастным к убийству мог быть Михаил Онуфрийчук – соперник Гетьмана на выборах в 1998 году. Убийца получил пожизненное заключение. Вадима Гетьмана посмертно наградили званием Героя Украины. Впрочем заказчиков преступления до сих пор не нашли.

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