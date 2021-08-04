Парламентські вибори

Стільки політичної реклами у 1998 році Україна ще не бачила. Це й не дивно, адже вперше обирали депутатів як за партійними списками, так і мажоритарників. Щоб потрапити до парламенту, потрібно було здолати чотиривідсотковий бар'єр.

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Це вдалося 8 політсилам. 26% підтримали комуністів, "Народний Рух України" – близько 10%. Натомість Народно-Демократична партія, яку вів за собою прем'єр Валерій Пустовойтенко, ледь 5% назбирала.

До Верховної Ради увірвалася прогресивна соціалістка Наталія Вітренко з командою. І найпідозріліше "диво парламенту" – Соціал-демократична партія Віктора Медведчука. Серед мажоритарників, наприклад, вперше у парламент потрапив Петро Порошенко, який висувався від СДПУ(о).

Запам'яталися депутати III скликання щонайменше декількома речами. Насамперед тим, що збагатили українську мову новим словом.

Довідка. Спікеріада – поняття, яке завчив чи не кожен українець. Голову Верховної Ради обирали 3 місяці. З 23 разу це вдалося.

Олександр Ткаченко став спікером. Колишній комуніст, а у 1998 році представник "Селянської партії", виявився компромісною фігурою. Та спікеріада завершилася за 2 роки. Ткаченка прогнали з посади на закритому засіданні в "Українському домі", яке охороняла міліція.

Втеча Лазаренка з України

Верховна Рада також відзначилася позбавленням мандата Павла Лазаренка. Він потрапив до парламенту як лідер партії "Громада", яка мала стати опозицією до Кучми.

За пів року після отримання мандата Лазаренко отримав ще й кримінальну справу від Генпрокуратури. Звинувачували колишнього прем'єра в розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. Мовиться про мільярдні махінації на перепродажі російського газу. Аби уникнути в'язниці, політик втік з країни. З панамським паспортом його затримали у Швейцарії.



Павло Лазаренко / Фото Associated Press

Тоді Лазаренка відпустили під заставу в розмірі близько 3 мільйонів доларів. У 1999 році йому довелося мати справу вже з американським правосуддям.

Фінансова криза

Азійська фінансова криза стала найпотужнішою у 1990-х роках. На жаль, східний вітер доніс настрої Азії і до України. Ексочільник міністерства фінансів Ігор Мітюков пригадав, у 1998 році отримав телефонограму про те, що уряд Росії оголосив дефолт.

Після азійської кризи обвалились ціни на енергоносії. На нафтогазову економіку Росії очікував колапс.

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Українська економіка напрочуд сильно була прив'язана до Росії. Туди йшла третина експорту. Через здешевлення сировини удар отримала одна з головних галузей вітчизняної промисловості – металургія. Те, що Україні вдалось уникнути дефолту – щасливий випадок. Але країна заплатила високу ціну.

Інфляція становила 20%, нацвалюту відпустили у вільне плавання. 1999 рік гривня зустрічала, впавши до 3,42 за долар.

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Масові страйки шахтарів

У 1998 році стабільно страждали бюджетники. Наприклад, шахтарі, яким заборгували гроші за декілька років. З відчаю гірники розпочали серію страйків. Вони вийшли під обласні державні адміністрації. А робітники Західного Донбасу тисячною колоною вирушили на Київ.

Демонстранти розбили на Трухановому острові табір. І щодня приходили на Банкову, до Кабміну чи Верховної Ради. Тоді центр столиці заполонив звук касок та пластикових пляшок. Втім ця історія мала щасливий кінець. Борги закрили, з гірниками попрощались і вони повернулися додому.

А от з працівниками Луганщини на День Незалежності працював "Беркут". Страйк під ОДА, яку очолював майбутній регіонал Олександр Єфремов, намагалися зачистити кийками та сльозогінним газом. 22 гірники постраждали.

Зверніть увагу! Кульмінацією протестів стало самоспалення з відчаю Олександра Михалевича. У передсмертній записці він написав, що не може більше терпіти і чекати якихось обіцянок. "Набридли знущання з боку керівників шахти й адміністрації", – наголосив чоловік.

17 грудня гірникам відновили виплати. Але у 1999 році серія самоспалень шахтарів продовжилась.

Перший футбольний матч України проти Росії

У 1998 році відбувся перший в історії матч між збірними України та Росії. Градус поєдинку зашкалював ще навіть до гри. Подивитися її приїхало близько 3 тисяч росіян. Декілька кордонів "Беркуту", які охороняли російських фанатів, не дали перетворити трибуни на поле бою.

Всю принциповість матчу можна було відчути до стартового свистка. Українці засвистали гімн Росії. Російські футболісти взагалі демонстративно сіли під час українського гімну.

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Згодом росіянам довелося сідати з розпачу. Гравець "Шахтаря" Сергій Попов відкрив рахунок. Ще гірші справи чекали на росіян наприкінці першого тайму. В контратаці московський "торпедівець" Сергій Скаченко забив другий м'яч.

У другому таймі суперники гол відіграли. Але вирок підписав воротар Дмитро Харін. Матч закінчився історично перемогою збірної України з рахунком 3:2.

Руйнівні повені на Закарпатті

Світ штормило у 1998 році в прямому значенні. У жовтні Центральну Америку тероризував ураган Мітч. Водночас Україну накрили повені. У листопаді третина Закарпаття пішла під воду. Через сильні дощі вийшли з берегів ріки:

Латориця;

Тиса;

Теребля;

Боржава.

17 людей через повінь загинули, понад 40 тисяч будівель затопило. 2,5 тисячі з них стихія зруйнувала повністю. Свої помешкання довелось тимчасово покинути більше ніж 20 тисячам закарпатців.

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На ліквідацію наслідків катастрофи держава виділила близько 30 мільйонів гривень. Допомагали й інші держави. Крім сусідських Словаччини, Польщі, Угорщини, фінансово підтримали США та Японія. Навіть Йоко Оно, вдова Джона Леннона, для порятунку Закарпаття передала 70 тисяч швейцарських франків.

Вбивство Вадима Гетьмана

Вадима Гетьмана називали батьком гривні. Він очолював Національний банк України. Вважають, що саме він своєму наступнику на посаді очільника НБУ, Віктору Ющенку, проклав дорогу до великої політики.

Фінансиста вбили у ліфті київського будинку, де він мешкав. Невідомий чоловік 6 разів вистрілив у чоловіка. Гетьман загинув одразу.



Вадим Гетьман / Фото з сайту премії "Людина року"

Вбивцю затримали лише у 2002 році. Ним виявився Сергій Кулєв з так званої "Банди Кушніра" – донецького угруповання, яке тероризувало всю Україну. За словами кілера, замовником був той самий експрем'єр Лазаренко.

В ГПУ навіть ціну питання називали. За вбивство Гетьмана він заплатив 850 тисяч доларів, за смерть бізнесмена Євгена Щербаня – понад 2 мільйони. Мотивом в Генеральній прокуратурі назвали перешкоджання у просуванні діяльності Павла Лазаренка на територію Донецької області.

За іншою версією, причетним до вбивства міг бути Михайло Онуфрійчук – суперник Гетьмана на виборах у 1998 році. Вбивця отримав довічне ув'язнення. Вадима Гетьмана посмертно нагородили званням Героя України. Втім замовників злочину й досі не знайшли.

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