На Лазурном побережье охотятся за автомобилем и ценностями украинского "батальона Монако"
Источник:"Украинская правда"
Как оказалось, украинским "беженцам" в Монако "не так уж" сладко живется. На состояние миллионеров нацелился местный криминалитет.
Богачи рискуют потерять часть своих роскошных автомобилей и драгоценностей, а в полицию пойти могут далеко не все.
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Какие проблемы возникли у "батальона Монако"
На Кап-Ферра, Ницце, Монако и Монте-Карло преступные группировки обворовывают определенные дома, квартиры и автомобили. Эта проблема была всегда, но сейчас она активизировалась. А все потому, что местные поняли, что на Лазурное побережье приехало много украинских миллионеров. Охотятся именно на них.
Журналисты-расследователи установили, что в полицию поступает много обращений о похищении денег и других ценностей. Однако есть и те, которые не обращаются к правоохранителям, ведь просто не смогут объяснить, откуда у них это состояние.
Кого из беглецов-миллионеров журналисты заметили на Лазурном побережье
На курорте журналисты увидели экс-нардепа от Партии регионов, который занимает 21 место в списке самых богатых людей Украины – Виталия Хомутынника. Политик передвигался на автомобиле с чешскими номерами, а когда понял, что за ним наблюдают, его яхта "Апостроф" начала дрейфовать между греческими островами. Через несколько недель Хомутынник оказался в Вене, а затем улетел в Лондон. Отметим, что экс-нардеп уехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения России.
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Кроме этого на Лазурном побережье заметили:
- заместителя председателя правления "Приватбанка" по вопросам реорганизации и проблемных активов Игоря Лебединца;
- бывшего депутата Донецкого областного совета от Партии регионов Владислава Гельзина;
- дочь нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса Светлану;
- вероятного неофициального бенефициара компании "Евроэнерготрейд" Эдуарда Кохана;
- бывшего главу Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко;
- пасынка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родиона Гайсинского и т.д.
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