Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич сообщил в разговоре с 24 Каналом, что батальон становится полком. Отметим, что комбат "Ахиллеса" Юрий Федоренко рассказал, что к концу весны 2025 года Украина сможет сравняться с оккупантами по численности дронов на оптоволокне.

Читайте также В США рассекретили данные о помощи Украине с БпЛА: NYT раскрыло детали тайной поддержки

Будет набор

Маляревич отметил, что батальон будет значительно увеличиваться и расширяться. По его словам, те, кто имеет желание присоединиться к Вооруженным Силам Украины, могут следить за сообщениями в социальных сетях, в частности, командира полка – Юрия Федоренко.

Будет набор, поэтому присоединяйтесь к нашим подразделениям. У нас очень передовое, классное подразделение с человечным отношением к военнослужащим,

– отметил заместитель командир.

Обратите внимание! Юрий Федоренко отметил, что украинское государство для производства дронов очень часто делает невозможное, чтобы, в частности, найти необходимое количество компонентов, доставить их и собрать беспилотник. Также ряд комплектующих Украина уже начала изготавливать сама.

Он добавил, что служба в полку ударных БПАК "Ахиллес" предоставит возможность овладеть новыми профессиями, развиваться и стать конкурентоспособным после окончания войны и приблизить победу Украины.

Напомним, что Олесь Маляревич отметил, что несмотря на активизацию россиян на в Харьковской области, украинским силам удается их сдерживать. В частности в районе Кругляковки оккупанты добрались до реки Оскол, у Двуречной уже ведут интенсивные действия. Однако такая активность стоит врагу потери живой силы.

Россияне, по словам заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес", теряют большое количество живой силы, но пытаются удержаться на правом берегу, и пехотой движутся к Двуречной.

Также враг совершает попытки на этом участке фронта использовать для атак беспилотники. Поэтому важнейшая задача украинских сил – ликвидировать как можно больше дронов противника, чтобы лишить его возможности наносить удары артиллерией, КАБами и авиацией.