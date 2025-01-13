Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что у разных беспилотников есть свои особенности. За последние 3 года действительно заметно, что все они стали более качественными.

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Основные категории дронов

Если говорить о разведывательных средствах противника, таких как Zala, "Орлан" – их техническое развитие достаточно на высоком уровне. Единственное, что останавливает врага, – это наши средства противовоздушной обороны, в частности те дроны, которыми научились сбивать вражеские разведывательные беспилотники, а также средства РЭБ.

Конечно, это не перекрывает всю потребность Сил обороны, но на протяжении полномасштабной войны эти средства стали совсем другими, гораздо более качественными.

Относительно вражеских ударных беспилотников тактического уровня применения – это "Ланцеты". В 2023 году они, к сожалению, успешно выполняли поставленные задачи и прошли ряд модификаций. Поэтому нельзя сказать, что это средство в руках врага было недоразвито,

– отметил Юрий Федоренко.

Украина также начала производить беспилотники ударного типа действия, которые сейчас эффективно применяют на линии соприкосновения. Говорится об изделии "Булава", который по своим характеристикам похож на российский "Ланцет".

Россия продолжает наращивать возможности

FPV-дроны в российских войсках есть разного качества. Военно-промышленный комплекс России не способен перекрыть всю потребность оккупационной армии. Поэтому частные организации обязаны выполнять план и собирать определенное количество дронов.

Враг пытается наращивать способность. В Украине также в течение 2024 года изменился формат государственных закупок. Дроны, которые поставляют, стали качественными,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Если говорить о дронах на оптоволокне, то это решение позволяет оккупантам работать без угрозы подавления РЭБом. По развитию именно этих средств Россия сейчас впереди, но Украина также показывает достаточно качественные примеры.

Относительно ночных "бомберов", то Украина абсолютно впереди. Говорится о беспилотнике, который выполняет ряд задач, таких как минирование, доставки логистических грузов, огневое поражение по вражеским позициям или технике противника.

Делаем невозможное

В гонке технологий очень многое зависит от доступа к компонентам. Основным источником этого остается Китай. Соответственно, у России есть больше возможностей развиваться динамично и проводить модернизацию.

Украинское государство иногда делает невозможное для того, чтобы найти необходимое количество компонентов, привезти их и собрать дрон. Понимая, что в этом всегда есть дефицит, ряд компонентов Украина сама начала производить,

– добавил Юрий Федоренко.

Частные компании, которые работают в нашем государстве, и европейские партнёры – все они осознали важность дронов. Некоторые страны даже собирают унифицированные беспилотники без компонентов из Китая. Поэтому надо всегда становиться еще более эффективными, поскольку ситуация на поле боя быстро меняется.