Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що у різних безпілотників є свої особливості. За останні 3 роки справді помітно, що всі вони стали більш якісними.

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Основні категорії дронів

Якщо казати про розвідувальні засоби противника, такі як Zala, "Орлан" – їхній технічний розвиток достатньо на високому рівні. Єдине, що зупиняє ворога, – це наші засоби протиповітряної оборони, зокрема ті дрони, якими навчилися збивати ворожі розвідувальні безпілотники, а також засоби РЕБ.

Звісно, це не перекриває всю потребу Сил оборони, але упродовж повномасштабної війни ці засоби стали зовсім іншими, набагато якіснішими.

Щодо ворожих ударних безпілотників тактичного рівня застосування – це "Ланцети". У 2023 році вони, на жаль, успішно виконували поставлені завдання і пройшли низку модифікацій. Тому не можна сказати, що цей засіб в руках ворога був недорозвинений,

– зауважив Юрій Федоренко.

Україна також почала виготовляти безпілотники ударного типу дії, які зараз ефективно застосовують на лінії зіткнення. Мовиться про виріб "Булава", який за своїми характеристиками схожий до російського "Ланцету".

Росія продовжує нарощувати спроможності

FPV-дрони у російських військах є різної якості. Військово-промисловий комплекс Росії не спроможен перекрити всю потребу окупаційної армії. Тому приватні організації зобов'язані виконувати план і збирати певну кількість дронів.

Ворог намагається нарощувати спроможність. В Україні також упродовж 2024 року змінився формат державних закупівель. Дрони, які постачають, стали якіснішими,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Якщо говорити про дрони на оптоволокні, то це рішення дозволяє окупантам працювати без загрози подавлення РЕБом. За розвитком саме цих засобів Росія зараз попереду, але Україна також показує досить якісні приклади.

Щодо нічних "бомберів", то тут Україна абсолютно попереду. Мовиться про безпілотник, який виконує низку завдань, таких як мінування, доставлення логістичних вантажів, вогневе ураження по ворожих позиціях чи техніці противника.

Робимо неможливе

У гонитві технологій дуже багато залежить від доступу до компонентів. Основним джерелом цього залишається Китай. Відповідно, у Росії є більше спроможностей розвиватися динамічно і проводити модернізацію.

Українська держава інколи робить неможливе для того, щоб знайти необхідну кількість компонентів, привезти їх та зібрати дрон. Розуміючи, що у цьому завжди є дефіцит, низку компонентів Україна сама почала виготовляти,

– додав Юрій Федоренко.

Приватні компанії які працюють в нашій державі, та європейські партнери – всі вони усвідомили важливість дронів. Деякі країни навіть збирають уніфіковані безпілотники без компонентів з Китаю. Тому треба завжди ставати ще більш ефективними, оскільки ситуація на полі бою швидко змінюється.