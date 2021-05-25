"Батькастан" уничтожат так же, как украинцы свергли Януковича

Вот это лицо – это и есть настоящее лицо "русского мира", вот это и есть причина, почему Украина поднялась на Революцию Достоинства в 2013-м, это лицо – причина, почему нам надо максимально разрывать все отношения с режимами Путина и Лукашенко.

В Украине есть немало людей, которые связаны с Россией и Беларусью, как правило, какими-то экономическими или личными отношениями, и повторяют российскую пропаганду, мол, демократия, права человека, это все ерунда, болтовня, главное в РФ пенсия (средняя пенсия в РФ в 2021-м больше чем в Украине на 90 долларов), больше средняя зарплата (в Украине средняя зарплата в марте 2021 – 495 долларов, в РФ – 647) больше денег, нам надо с ними мириться, у них порядок, армия, дороги, один язык, в общем – мир любой ценой, отдадим что хотят, и будем снова сотрудничать.

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Роман Протасевич / Фото фейсбук Юрия Бутусова

Протасевич летел на самолете из одной страны Евросоюза в другую, когда власти Беларуси обманом заставили этот самолет сесть в Минске, специально, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Девушка ни в чем не подозревается, но, очевидно, ее взяли в заложницы, чтобы выбить из журналиста необходимые КГБ признания.

Протасевичу не предоставили адвоката.

И вот сегодня, через три дня беларусские власти опубликовали его видео. У журналиста, по словам его отца, сломан нос, на лбу следы побоев, лицо распухло и напудрено. Протасевич на камеру "признался" в совершении преступлений, которые ему вменяют в Беларуси – то есть в публикациях на телеграм-канале.

Его "признания" в таком типичном совковом стиле разоблачают не журналиста – они разоблачают преступный режим Лукашенко, разоблачают пытки, и отрезают любые компромиссные оценки "беларусского чуда".

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Между Украиной и "русским-беларусским миром" – глубокий цивилизационный разрыв, пропасть, которую мы должны максимально расширить, без всяких компромиссов.

Авторитаризм – это отсутствие конкуренции, а отсутствие конкуренции – это застой, и это очередной сумасшедший на троне, который хочет править вечно. Но Лукашенко и Путин не способны понять – достоинство человека сильнее любых дубинок. Они посадили Протасевича, поставили Беларусь вне закона, вне рамок современной европейской цивилизации.

И значит, на смену ему придут сотни и тысячи других, которые никогда не простят, и которые рано или поздно уничтожат этот "Батькастан", так же, как мы свергли Януковича.