В Батуми вытащили ребенка из машины, которую завалило из-за обвала: невероятное видео спасения

В Батуми, в Грузии, обвалился многоэтажный жилой дом. Из-под завалов удалось вытащить 6-летнего ребенка. Малыш был в машине, которую припарковали рядом с разрушившимся зданием.

Видео удивительного спасения опубликовали грузинские телеграм-каналы. Спасение ребенка спасатели и очевидцы встретили аплодисментами.

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Из-под завалов удалось спасти и младенца

Впоследствии СМИ сообщили, что спасти из-под куч камней и металла удалось и младенца. Сейчас продолжаются поиски людей, которые могли выжить и попасть в ловушку.

Между тем, информируют местные медиа, людей, которые проживают в устоявшей части дома, эвакуируют.

Под руинами есть еще по меньшей мере одна семья

Как заявила исполняющая обязанности мэра Батуми Лейла Сурманидзе, под завалами остается по меньшей мере одна семья. Также спасатели говорят, что до них дозвонились 2 лиц, которые находятся под домом и ждут помощи.

Смотрите видео фантастического спасения ребенка: