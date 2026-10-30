"Требования России неприемлемы": адмирал Бауэр о численности ВСУ

Бывший председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал два ключевых условия, без которых Украине не стоит соглашаться на мирное урегулирование. По его словам, государство должно сохранить сильные и боеспособные Вооруженные силы и получить эффективные механизмы сдерживания России от повторного вторжения.

Об этом Роб Бауэр заявил в интервью "Укринформу" в кулуарах специального мероприятия брюссельского офиса Киевского форума по безопасности.

Какие условия необходимы Украине для справедливого мира?

По его мнению, для достижения справедливого мира важно обеспечить два принципиальных элемента.

Первый – сохранение суверенитета Украины, в частности права самостоятельно определять свое будущее и выбирать союзы. Для этого страна должна иметь сильные и боеспособные Вооруженные силы.

Во-первых, Украина должна оставаться по-настоящему суверенным государством, которое само определяет свое будущее и союзы, в которые оно входит. А это означает наличие боеспособных вооруженных сил. Это означает возможность управлять страной так, как того хочет украинский народ. Все требования России о том, что в Украине не должно быть мощных вооруженных сил, – неприемлемы,

– заявил Бауэр.

Вторым обязательным элементом адмирал назвал надежные механизмы сдерживания России от новой агрессии.

Часто говорят о "гарантиях безопасности". Но нужны именно действенные механизмы сдерживания, чтобы Россия четко понимала: если она попытается повторить агрессию, то потерпит неудачу,

– подчеркнул бывший председатель Военного комитета НАТО.

Бауэр считает, что без этих двух условий Украине будет крайне сложно принять любое предложение о мирном урегулировании.

Адмирал также предположил, что территориальные уступки могли бы стать частью определенного решения, но только при условии сохранения украинского суверенитета и наличия действенных гарантий безопасности. В то же время он подчеркнул разницу между фактическим непризнанием контроля над территорией и юридическим признанием ее российской.

К тому же речь не идет о том, чтобы просто отдать земли. Можно сказать, что вы признаете, что не контролируете эти территории, но в то же время не признаете их российскими. Никакого признания де-юре. Это лишь принятие ситуации – только ради прекращения войны,

– пояснил Бауэр.

Он также упомянул опыт Будапештского меморандума 1994 года. По его убеждению, любые новые обязательства в сфере безопасности должны быть максимально приближены к механизму, предусмотренному статьей 5 Устава НАТО.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы сохранить численность Вооруженных сил. Однако будущая численность украинской армии будет зависеть от финансирования и формата гарантий безопасности, которые получит Киев.